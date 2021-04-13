В СО приняты новые меры для белее комфортной вакцинации: впервые заработал уникальный круглосуточный пункт вакцинации

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Во вторник, 13 апреля, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Как отметила руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова, ежедневная заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе стабилизировалась на цифре порядка 200. Исходя из пересчета на 100 тысяч населения это высокий показатель для области. За 13 апреля коэффициент заболеваемости составил 6,1 на 100 тысяч населения (по РФ – 5,57).

Лабораторные исследования проводят 17 лабораторий, охват тестированием по-прежнему превышает установленную норму.

За прошедшую неделю произошел прирост случаев заболевания в четырех возрастных группах (на 100 тысяч населения), в том числе среди людей 65+. Это вызывает тревогу специалистов, так как свидетельствует о недостаточном соблюдении мер безопасности.

Мониторинг циркуляции вирусов продолжается, вируса гриппа не выявлено – такая ситуация сохраняется на протяжении уже долгого периода.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневмонией снизилась – на 4,7 и 12,6% соответственно. По совокупному населению заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 7,4%, при этом среди лиц 15+ — выше на 30%.

Особое внимание участников штаба Светлана Архипова обратила на соблюдение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» теми, кто возвращается с территорий иностранных государств. За весь период пандемии не прошли обследование 918 таких граждан, они привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. В отношении 654 граждан составлены протоколы, в отношении остальных эта работа продолжается. Сумма наложенных штрафов составила почти 2,4 млн рублей. Усилить информирование важно и в связи с угрозой завоза в область мутировавших штаммов вируса.

«Учитывая, что необходимо точечное информирование прибывающих из-за рубежа об их обязанности пройти тестирование на коронавирусную инфекцию и выложить результат на сайте «Госуслуги», прошу министерство транспорта Самарской области проконтролировать, проводится ли в аэропорту такое информирование. Если нет, то прошу подготовить памятки и раздавать их пассажирам прибывающих из-за рубежа рейсов», — дал поручение Виктор Кудряшов.

Министр здравоохранения Армен Бенян в своем докладе отметил, что сохраняется стабильным соотношение числа пациентов в стационарах и на амбулаторном лечении – порядка 3 тысяч и 13 тысяч соответственно. Коечный фонд сейчас составляет 4547 мест, 1500 свободно. На прошлой неделе еще 250 коек перевели в штатный режим работы. Резервный коечный фонд планируется сохранять на уровне 30% с учетом рисков усугубления ситуации. Министр подчеркнул, что сейчас акцент делается на максимальную госпитализацию пациентов 60+ с коронавирусом или подозрением на него — независимо от степени тяжести заболевания – для более точного контроля ситуации и профилактики осложнений.

В области обеспечен запас лекарств для амбулаторных пациентов, и его планируется расширять за счет новых закупок.

«Ситуация с распространением вируса остается непростой, руководство страны испытывает серьезную тревогу в связи с тем, что в ряде регионов наблюдается даже рост заболеваемости. Нам в Самарской области необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить роста. Нужно усилить информирование о мерах безопасности: соблюдении социальной дистанции, масочном режиме, обязательной дезинфекции поверхностей и, конечно, о необходимости вакцинации», — отметил председатель правительства региона.

Как сообщил Армен Бенян, вакцинация проводится в 164 прививочных пунктах, из которых 19 мобильных. Прошли вакцинацию уже более 224 тысяч жителей области, из них более 147 тысяч получили второй компонент вакцины. Среди всех привившихся более 52% — это люди старше 60 лет.

Передвижные ФАПы используются для вакцинации маломобильных пациентов на дому, для выездов в отдаленные районы области, в малонаселенные пункты. На прошлой неделе передвижной прививочный пункт был организован возле торгового центра в Сызрани. Такой формат планируется использовать и в Самаре.

В целях повышения доступности вакцинации используется и уникальный формат: на базе поликлинического отделения городской больницы №4 в Самаре (на ул. Мичурина, 125) открыт круглосуточный прививочный пункт. Там можно пройти вакцинацию без записи, в порядке живой очереди, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Виктор Кудряшов поручил областному минздраву оценить востребованность такого пункта и при необходимости расширить эту практику.

Армен Бенян подчеркнул, что пилотный круглосуточный прививочный пункт будет постоянно снабжаться необходимым количеством вакцины. Также он добавил, что сегодня в область поступила новая партия – 34230 доз, их распределяют по медорганизациям. В ближайшие несколько дней ожидается еще 47 тысяч, чуть позднее – более 66 тысяч доз.

Министр особо подчеркнул, что пандемию можно и нужно остановить с помощью вакцинации.

На контроле регионального оперштаба находится ситуация в муниципалитетах. По словам руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрия Иванова, в ходе проверок за прошедщую неделю в отношении нарушителей санитарно-эпидемиологических норм и масочного режима по ст. 20.6.1 КоАП РФ было составлено более 1000 протоколов, большинство – на физических лиц. За неделю проведено 429 проверок соблюдения режима санобработки в многоквартирных домах, в отношении двух управляющих компаний в Чапаевске составлены протоколы. Продолжаются проверочные рейды в общественном транспорте.

«Привлечение к ответственности тех, кто нарушает санитарно-эпидемиологический режим, — важная часть работы. Если проанализировать данные о заболеваемости в муниципальных образованиях региона, то очевидно: там, где уделяется мало внимания контролю, где составлено наименьшее число протоколов на нарушителей, самые высокие показатели заболеваемости. Нельзя проводить рейды от случая к случаю. Прошу глав муниципальных образований усилить работу по контролю за соблюдением масочного режима и других мер противоэпидемиологических мер», — дал поручение Виктор Кудряшов.

Постановлением Губернатора Самарской области от 13.04.2021 № 93 по 28 апреля включительно продлена обязательная самоизоляция для людей в возрасте 65 лет и старше, а также запрет на нахождение несоверщеннолетних в торгово-развлекательных центрах без сопровождения родителей или законных представителей.