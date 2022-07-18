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В СО, перенесшие острые сердечно-сосудистые заболевания после выписки из стационара обеспечиваются бесплатными лекарствами

18 июля 2022 16:43
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С начала 2022 года бесплатные лекарства стали получать еще более 2000 пациентов.

В Самарской области пациенты, перенесшие острые сердечно-сосудистые события — инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, ангиопластику и стентирование коронарных артерий, аортокоронарное шунтирование, катетерную абляцию — после выписки из стационара обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами в рамках национального проекта «Здравоохранение». С начала 2022 года бесплатные лекарства стали получать еще более 2000 пациентов.

Всего более 16 тысяч жителей региона в настоящее время получают необходимые препараты по программе, которая направлена на профилактику и снижение рисков развития осложнений.
Ранее срок обеспечения лекарствами составлял 1 год, в 2021 году программа была расширена, что дает возможность обеспечить пациентов лекарственными препаратами в течение 2-х лет после перенесенных сердечно-сосудистых событий.

«Кабинеты льготного лекарственного обеспечения, которые располагаются практически во всех учреждениях кардиологического профиля, обеспечивают пациента на 30-90 дней с момента выписки из стационара необходимыми лекарствами», - отметил главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, заместитель главного врача областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова Дмитрий Дупляков.

Далее пациента ставят на диспансерный учет в поликлинике и он получает необходимые препараты в течение 2-х лет.

Как отмечают специалисты, такая программа лекарственного обеспечения помогает снижать риск повторных осложнений у пациентов в виде инфарктов и инсультов, увеличивает продолжительность и качество их жизни.

Данная программа не распространяется на пациентов, которые имеют установленную группу инвалидности и получают необходимые лекарственные препараты по федеральной программе, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:   пресс-служба минздрава СО

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