треть россиян планирует тратить больше на Новый год

Исследовательский центр FEEDBACK представил результаты всероссийского исследования о новогодних привычках россиян: каждый третий (36%) тратит больше на праздничный стол, чем на подарки.

ЭКОНОМИКА НОВОГО ГОДА

Подход к праздничным расходам различается по возрасту: согласно данным фокус-групп, молодые россияне гибко планируют бюджет, а взрослые чаще целенаправленно увеличивают расходы, рассматривая их как инвестицию в особую атмосферу.

В 2025 году треть россиян (33%) готова тратить больше на праздновании, чем в прошлом. Если возникает необходимость экономить, в первую очередь сокращают расходы на развлечения (37%), праздничный наряд (25%) и алкоголь (20%). Экономить на подарках для детей не готов никто. Взять кредит или рассрочку на празднование согласны лишь 4%.

При этом растет доля тех, кто выбирает более бюджетные варианты подарков (суммарно +8% п.п. в 2025): в 2025 году 34% готовы тратить до 3000 рублей, 25% — до 1000 рублей.

Больше трети россиян (36%) тратят на праздничный стол больше, чем на подарки. Например, на бутербродах с икрой (12%) россияне предпочитают не экономить: 60% планируют покупать настоящую икру, даже если она стоит дороже.

ФОРМУЛА НАСТРОЕНИЯ

45% россиян начинают готовиться к празднику минимум за месяц, однако отношение к раннему новогоднему оформлению остается неоднозначным: 42% воспринимают его положительно, тогда как 40% относятся отрицательно, опасаясь, что к 31 декабря настроение «перегорит».

Главным символом Нового года россияне считают украшенную елку (76%). На втором месте рейтинга — праздничный стол с традиционными блюдами (58%), за ним следуют ритуалы новогодней ночи: бой курантов, шампанское и загадывание желаний (53%). При этом 60% россиян обращают внимание на то, какому животному посвящен предстоящий год, но в рейтинге символов занимает лишь 9-е место (13%).

При этом настоящий новогодний настрой формируется прежде всего в повседневной, «домашней» среде: украшение елки и дома (65%), запахи и вкусы мандаринов, хвои и выпечки (47%), просмотр классических новогодних кинолент (38%). Среди последних есть безусловные лидеры: «Ирония судьбы» и серия фильмов «Гарри Поттер» – их выбрали обе фокус-группы.

Главное блюдо праздника — салат оливье, его выбирает больше трети россиян (36%). В тройке лидеров также мандарины (16%) и селедка под шубой (14%), а вот заливную рыбу – символ, навеянный кинофильмом «Ирония судьбы» – не выбрал никто из респондентов.

ВМЕСТЕ, НО ПО-СВОЕМУ

Для 82% россиян Новый год – позитивное событие, а его ключевой смысл для 64% — семейное единство и эмоциональная близость. При этом праздник все чаще становится и поводом для заботы о себе: 43% планируют порадовать себя подарком.

Большинство россиян по-прежнему встречают Новый год в семейном кругу — так ответили 78% респондентов (-4% п.п. в 2025 году). Однако некоторые выбирают альтернативные сценарии празднования – в гостях у друзей (8%, +2% п.п. в 2025), в одиночку (5%, +2% п.п. в 2025) или на работе (2%, +1% п.п. в 2025).

ИТОГИ И ОЖИДАНИЯ

Анализировать итоги года стали чаще: в 2025 году так делают 64%. 59% россиян читают прогнозы на Новый год и столько же ставят цели – последних стало на 6% больше в 2025 году.

68% согласны, что позитивные прогнозы помогают сохранять веру в лучшее. Молодежь чаще связывает ожидания от будущего года с личными планами и усилиями, взрослые — с внешнеполитической ситуацией и уровнем напряженности в мире.

Среди ожиданий от 2026 года растут запросы на карьерные и финансовые улучшения (25%, +9% п.п. в 2025). При этом самым значимым ожиданием остается окончание СВО и возвращение жизни в привычное русло (32%, -5% п.п. в 2025).

Относительно будущего преобладает позитивный настрой россиян: две трети (67%) ожидают улучшения жизни в 2026 году, а тех, кто думает, что жизнь станет хуже, всего 10%.

Исследование проведено центром FEEDBACK в декабре 2025 года. Метод исследования – онлайн-анкетирование (CAWI) 1 шт. (анкета из 20 вопросов) и фокус-группы 2 шт. (молодые 16-35 лет, взрослые 36-64 года). Количество респондентов – 2 020 человек. География – вся Россия. Возраст респондентов в онлайн-анкетировании – от 14 до 64+ лет.