Более 12 тысяч выпускников Самарской области написали итоговое сочинение

С 17 декабря опубликованы результаты итогового сочинения (изложения), которое выпускники Самарской области писали 3 декабря. Испытание является допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. В регионе участниками итогового сочинения (изложения) стали более 12 тысяч выпускников.

Тематические направления итогового сочинения были известны заранее: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека»; «Семья, общество, Отечество в жизни человека»; «Природа и культура в жизни человека».

В комплект были включены 6 тем: по две из каждого раздела. За 15 минут до начала итогового сочинения темы были опубликованы на официальном сайте регионального центра мониторинга в образовании. Одиннадцатиклассникам предложили высказать свое мнение на темы: «Кого, по Вашему мнению, можно считать счастливым человеком?», она стала самой популярной у самарских школьников, ее выбрали свыше 80% выпускников. «Что такое родительская ответственность и в чём она проявляется?», «Почему человеку необходимы нравственные нормы?», «Может ли общение с природой, на Ваш взгляд, научить человека понимать красоту?», «Как Вы понимаете высказывание Н.С. Гумилёва: «Путь поэта есть путь любви к миру»?», «Как смелость может проявиться во время войны?».

На выполнение работы отводилось 3 часа 55 минут. Объём итогового сочинения должен быть не менее 250 слов. Оно оценивается по системе «зачёт-незачёт» по пяти основным критериям: соответствие теме; аргументация и привлечение литературного материала; композиция и логика рассуждения; качество письменной речи; грамотность.

«Итоговое сочинение проверяет умение рассуждать на нравственно-этические темы и аргументировать свою позицию, опираясь на литературные примеры, и дает возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз», - рассказала заместитель министра образования Самарской области Инна Окуленко.

Работы учеников проверяли территориальные комиссии. По итогам 99,3% выпускников получили «зачет» за сочинение, 100% - за изложение.

В случае если выпускник получил «незачет» или пропустил основную дату итогового сочинения (изложения), он сможет его пересдать 4 февраля и 8 апреля 2026 года.