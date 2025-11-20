172

Благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Шигонском районе возводят 5 фельдшерско-акушерских пунктов. Строительство современных подразделений позволит создать комфортные условия для оказания медицинской помощи порядка 1500 жителям района.

На данный момент завершается строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельском поселении Подвалье, поселке Луговской и селе Старый Тукшум.

«На сегодняшний день на объектах ведутся отделочные работы. После этого начнётся этап оснащения оборудованием и лицензирования, – отметил главный врач Шигонской центральной районной больницы Александр Суханов, – В новых фельдшерско- акушерских пунктах будут созданы современные условия для оказания медицинской помощи, а новое оборудование повысит качество обслуживания населения».

Параллельно ведутся строительные работы в сёлах Климовка и Кяхта. В ближайшее время строители приступят к монтажу конструкций зданий. После их возведения получать медицинскую помощь в комфортных условиях будут порядка 500 жителей.

Модернизация первичного звена здравоохранения является одним из приоритетных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина. В текущем году будет построено более 70 новых модульных объектов, включая ФАПы,офисы врачей общей практики и врачебные амбулатории.

Фото: минздрав СО