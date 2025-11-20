В Шигонском районе возводят 5 фельдшерско-акушерских пунктов

Я нашел ошибку
Соревнования проводятся под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Сборная Самарской области принимает участие в турнире на Кубок ПФО по хоккею среди студенческих команд
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
В Самаре Малый театр показал спектакль «Смута. 1609-1611 гг.», который продолжает традицию обращения Малого театра к страницам отечественной истории.
В Самаре состоялись «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России 
Детей, оставшихся без попечения родителей, сотрудники Службы пригласили к себе в гости, рассказали про профессию судебного пристава.
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
Помимо рассказа о самой Службе воспитанников центра помощи детям ознакомили с требованиями для вступления в ряды органов принудительного исполнения и напомнили им о важности получения образования и соблюдения закона.
Судебные приставы Сызрани рассказали детям из «Искры» о Службе
Для Героя России Дамира Юсупова Самарская область – регион родной. В 1993 году семья Юсуповых переехала в Сызрань, на родину отца.
Герой России Дамир Юсупов встретился с самарскими студентами  
Церемония открытия и освящения памятника пройдет 4 декабря.
В Самаре на территории Клиник СамГМУ готовят к открытию памятник святителю Луке Крымскому 
Ресурсоснабжающая компания хочет донести до каждого должника: оплата потреблённых услуг – это показатель порядочности и надёжности.
«РКС-Самара» направили абонентам, которые не платят за воду и канализацию, 27 700 требований об оплате
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Шигонском районе возводят 5 фельдшерско-акушерских пунктов

20 ноября 2025 14:54
172
Это позволит создать комфортные условия для оказания медицинской помощи порядка 1500 жителям района.

Благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Шигонском районе возводят 5 фельдшерско-акушерских пунктов. Строительство современных подразделений позволит создать комфортные условия для оказания медицинской помощи порядка 1500 жителям района.

На данный момент завершается строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельском поселении Подвалье, поселке Луговской и селе Старый Тукшум.

«На сегодняшний день на объектах ведутся отделочные работы. После этого начнётся этап оснащения оборудованием и лицензирования, – отметил главный врач Шигонской центральной районной больницы Александр Суханов, – В новых фельдшерско- акушерских пунктах будут созданы современные условия для оказания медицинской помощи, а новое оборудование повысит качество обслуживания населения».

Параллельно ведутся строительные работы в сёлах Климовка и Кяхта. В ближайшее время строители приступят к монтажу конструкций зданий. После их возведения получать медицинскую помощь в комфортных условиях будут порядка 500 жителей.

Модернизация первичного звена здравоохранения является одним из приоритетных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина. В текущем году будет построено более 70 новых модульных объектов, включая ФАПы,офисы врачей общей практики и врачебные амбулатории.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

