В селе Кушниково Шигонского района жители получают медпомощь в новом ФАПе

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Новый фельдшерско-акушерский пункт возведен в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Шигонском районе в 2020 году. Более 200 жителей села Кушниково получают медицинскую помощь в новых условиях.

Появление нового ФАПа стало долгожданным событием для местного населения села Кушниково.

Более 22 лет стаж работы фельдшера ФАПа села Кушниково Елены Ларькиной.

«Сейчас прихожу на работу, как на праздник, — отмечает Елена Александровна. — Для этого созданы все условия. Чисто, тепло, светло. Оборудование завезено новое. Теперь у нас есть отдельные кабинеты для хранения лекарственных средств, техническое помещение, кабинет приема, процедурная-прививочная. В новом ФАПе помощь получают 241 житель села. Все пациенты довольны. Хочется сказать спасибо за возможность работать в таких условиях».

Фото из открытых источников