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В селе Дергачи Красноармейского района возведён новый фельдшерско - акушерский пункт. На сегодняшний день завершены внутренние отделочные работы, благоустроена территория медицинского пункта. В ближайшее время ФАП будет оснащён необходимым медицинским оборудованием и мебелью.



В настоящее время медицинскую помощь пациенты получают в офисе врача общей практики в селе Колывань. В новом ФАПе приём жителей будет вести фельдшер, трудоустроенный по программе «Земский доктор/Земский фельдшер».



«Более 400 жителей будут получать первичную и неотложную медицинскую помощь, а также проходить диспансеризацию и профилактические осмотры. Это важно для выявления заболеваний на ранней стадии и своевременного лечения. Кроме того, в новом ФАПе будет работать процедурный кабинет», - рассказывает и. о. главного врача Красноармейской центральной районной больницы Анна Степанова.



Новый фельдшерско-акушерский пункт возведён по решению главы региона Вячеслава Федорищева - благодаря средствам, дополнительно выделенным из областного бюджета.



Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. За последние годы в Красноармейском районе возведены 3 ФАПа, в том числе в деревне Колыбеловка, селе Андросовка. Капитальный ремонт проведён в поликлинике села Красноармейское и ФАП п.Софинский.

Фото: минздрав СО