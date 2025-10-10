В селе Богдановка завершены ремонтные работы в офисе врача общей практики

114

Благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, завершены ремонтные работы в офисе врача общей практики села Богдановка Нефтегорского района.

В Богдановке проживает порядка 1500 жителей. Теперь они будут получать первичную и неотложную медицинскую помощь, проходить профилактические обследования в современных условиях.

"В этом году закончен капитальный ремонт 5 офисов врачей общей практики практики Нефтегорской больницы в селах Дмитриевка, Богдановка и Зуевка Нефтегорского района, а также Герасимовки и Ореховки Алексеевского района. Кроме того, возведены 3 фельдшерско-акушерских пункта. Модернизация первичного звена здравоохранения является одним из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", - подчеркнул главный врач Нефтегорской центральной районной больницы им. Н.И. Звягинцева Владимир Черкасов.

Всего в этом году будут возведены более 60 новых модульных зданий, включая фельдшерско-акушерские пункты, офис врача общей практики, врачебные амбулатории.

Фото: минздрав СО