Главные новости:
Будущие инженеры и технологи познакомились с потенциальными работодателями, с производственными процессами и спецификой будущей работы. 
Студенты из других регионов посетили самарские предприятия
"Я выбрал самый сложный – он предназначен для тех, кто профессионально занимается сельским хозяйством и является специалистом в этой области".
Самарский фермер написал «Агродиктант» на главной площадке выставки «Золотая осень» в Москве
Внимание было сосредоточено на развитии сельского хозяйства, поддержке участников СВО и их семей, сохранении культурного наследия, модернизации инфраструктуры муниципалитета.
Вячеслав Федорищев посетил Приволжский район
Если вы испытываете постоянный стресс, что негативно влияет на ваше здоровье, обратитесь к специалисту для получения профессиональной медицинской помощи.
Эксперт: несколько способов, которые могут помочь повысить стрессоустойчивость
Самаре ночью +6, +8°С, днем +15, +17°С.
11 октября в регионе без осадков, до +18°С
Порядка 1500 жителям будут оказывать медицинскую помощь в современных условиях.
В селе Богдановка завершены ремонтные работы в офисе врача общей практики
В финале она обыграла соотечественницу Олесю Ильину.
 Дарья Харлова из Самарской области - победитель международного турнира по настольному теннису
Жители города смогут узнать об истории развития авиационной промышленности Куйбышева в годы Великой Отечественной войны.
СОУНБ: специалисты ОДК-Кузнецов расскажут об авиационной промышленности Куйбышева
В селе Богдановка завершены ремонтные работы в офисе врача общей практики

10 октября 2025 14:46
Порядка 1500 жителям будут оказывать медицинскую помощь в современных условиях.

Благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, завершены ремонтные работы в офисе врача общей практики села Богдановка Нефтегорского района.

В Богдановке проживает порядка 1500 жителей. Теперь они будут получать первичную и неотложную медицинскую помощь, проходить профилактические обследования в современных условиях.

"В этом году закончен капитальный ремонт 5 офисов врачей общей практики практики Нефтегорской больницы в селах Дмитриевка, Богдановка и Зуевка Нефтегорского района, а также Герасимовки и Ореховки Алексеевского района. Кроме того, возведены 3 фельдшерско-акушерских пункта. Модернизация первичного звена здравоохранения является одним из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", - подчеркнул главный врач Нефтегорской центральной районной больницы им. Н.И. Звягинцева Владимир Черкасов.

Всего в этом году будут возведены более 60 новых модульных зданий, включая фельдшерско-акушерские пункты, офис врача общей практики, врачебные амбулатории.

 

