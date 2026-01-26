В Госдуме предупредили о наказании за разглашение личных данных в домовых чатах

За распространение без согласия личной информации граждан в домовых чатах многоквартирных домов может грозить штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Об этом 26 января предупредил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Незаконное распространение персональных данных без согласия влечет административную ответственность по статье 13.11 КоАП РФ со штрафом для граждан до 15 тыс. рублей, а в отдельных случаях и уголовную ответственность по статье 137 УК РФ, предусматривающей штраф до 200 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до двух лет», — заявил он «РИА Новости».

Отмечается, что из-за большого количества участников сообщение в чате дома нередко признается публичным. Примером личной информации могут стать адреса, номер телефона или любые другие подобные сведения, пишут "Известия".