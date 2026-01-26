Я нашел ошибку
Главные новости:
Турниры по игре в шахматы играют важную роль в воспитательном процессе: они развивают у осуждённых такие качества, как терпение, ответственность за свои решения и умение достойно принимать как победу, так и поражение.
В ИК-10 УФСИН СО прошёл шахматный турнир среди осуждённых
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
Соответствующий приказ №6 подписан Министерством спорта РФ 19 января 2026 года.
Спортивная борьба получила статус базового вида спорта в регионе: что это меняет?
Супруги Коневы оба терапевты, переехали в Тольятти из Ульяновской области.
7 молодых специалистов из других регионов работают в поликлинике №2 Тольятти по региональной программе
С 20 по 25 января в Великобритании проходил открытый танцевальный фестиваль The United Kingdom Open Dance Festival 2026.
Самарская танцевальная пара - победитель международного фестиваля
14 февраля в Самарской области в 37-й раз состоится межрегиональный турнир по футболу на снегу «Зимний мяч - Богатое».
Любителей футбола приглашают на «Зимний мяч - Богатое»
Координатором регионального движения «За медицину здорового долголетия» станет Регина Воробьева.
В регионе формируется движение «За медицину активного долголетия»
По информации Приволжского УГМС ночью 27 января местами в губернии сохранится мороз -30, -32 С.
Ночью 27 января в Самарской области ожидается сильный мороз
Жители Самары в 2025 году в среднем запрашивали 644 367 рублей в кредит

Жители Самары в 2025 году в среднем запрашивали 644 367 рублей в кредит

Согласно исследованию финансового маркетплейса Сравни, Самара вошла в число городов с устойчивой кредитной активностью по итогам 2025 года. Доля города в общем объеме заявок составила 5%, а средняя запрошенная сумма кредита наличными – 644 367 рублей.

По данным Сравни, Москва с долей 25% уверенно занимает первое место по количеству поданных заявок. На втором месте расположился Санкт-Петербург с показателем 12%. Замкнули тройку лидеров Краснодар с долей 7%, Екатеринбург и Новосибирск – по 6%. Примечательно, что сразу семь городов – Красноярск, Уфа, Челябинск, Самара, Казань, Тюмень и Ростов-на-Дону – делят места с 5-го по 12-е, имея практически равную долю заявок (4-5%), замыкает рейтинг Омск (3%).


Параллельно аналитики Сравни изучили структуру запрашиваемых сумм кредитов. Московские заемщики лидируют с показателем 945 474 рубля. Жители Санкт-Петербурга в среднем запрашивают 787 062 рубля, Казани – 738 532 рубля, Краснодара – 720 847 рублей. Минимальные средние суммы зафиксированы в Омске (522 570 рублей), Красноярске (594 781 рубль) и Иркутске (604 595 рублей). Совокупная сумма запрошенных кредитов в исследуемых городах составила более 10 миллионов рублей.


“Полученные данные демонстрируют характерную картину: жители крупных экономических центров не только активнее подают заявки на кредиты, но и запрашивают значительно большие суммы. Мы видим устойчивый тренд на рост среднего чека по всей стране. Интересно, что Казань и Краснодар обогнали многие города-миллионники по сумме запроса, что скорее всего связано с активным развитием региональной экономики и потребительским спросом на юге страны”, – отметил Магомед Гамзаев, директор по развитию финансовых продуктов в Сравни.

 

