В СамГМУ разработали устройство для измерения уровня мышечного напряжения у пациентов во время стоматологических процедур

76

В Центре компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе Самарского государственного медицинского университета Минздрава России разработали устройство для врачей стоматологов MioFace. Оно позволяет измерить уровни мышечного напряжения пациентов во время различных стоматологических процедур. Полученные данные представляются в виде графиков и цифровых значений, которые стоматологи используют, чтобы назначить лечение или определить необходимость хирургического вмешательства.

MioFace — это диагностическое устройство с интегрированным программным комплексом, которое использует электромиографические (ЭМГ) датчики для автоматизированного контроля состояния лицевых мышц пациента. Аппарат измеряет силу напряжения определенных лицевых мышц во время диагностических проб, а полученные данные передаются на сервер. Специальное программное обеспечение обрабатывает эти сигналы и формирует понятный врачам отчет, что позволяет точно фиксировать степени напряжения мышц у пациентов.

Система гибких сенсоров MioFace обеспечивает многоканальную регистрацию поверхностных миосигналов и может дополнительно обрабатывать сигналы других модальностей.

Устройство MioFace оснащено восемью электродами, расположенными на ключевых лицевых мышцах — височных, жевательных, язычных и ключично-сосцевидных. Каждый из каналов имеет две части, что делает его восьмиканальным. В будущем разработчики намерены перейти на новый чип, который позволит увеличить количество каналов до 20, что значительно расширит возможности диагностики.

«MioFace отличается удобством использования и мобильностью – на данный момент аналоги представлены только в стационарном виде, – говорит менеджер проектов Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ Павел Титоренко. – Наше устройство имеет небольшой вес и габариты, кроме того, программное обеспечение удобнее по сравнению с зарубежными аналогами. Помимо стоматологов, MioFace смогут применять в своей работе остеопаты и логопеды».

На данный момент устройства находятся на апробации у врачей. В ближайшие месяцы планируется выпустить ряд доработок, а в течение полугода все пожелания будут учтены и внедрены в клиническую практику.

Кроме того, разработчики планируют внедрить функцию миостимуляции, что сделает MioFace прибором двойного назначения: для миографии и миостимуляции – диагностики напряжения лицевых мышц, их расслабления и активизации.

Фото: СамГМУ