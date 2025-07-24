В СамГМУ обсудили развитие трансплантационной программы с участием главного внештатного трансплантолога страны

210

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России с рабочим визитом посетил главный внештатный трансплантолог Минздрава России, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И.Шумакова Сергей Готье.

В Клиниках СамГМУ, где с 2006 года выполняются трансплантации, состоялась встреча главного трансплантолога страны с ректором СамГМУ, членом-корреспондентом РАН, з.д.н. РФ, лауреатом премии Правительства РФ Александром Колсановым и Председателем Самарской Губернской Думы, академиком РАН, Почетным ректором СамГМУ, четырежды лауреатом премии Правительства РФ Геннадием Котельников. В Клиниках СамГМУ с участием команды медучреждения, занимающейся проведением трансплантаций, также прошло рабочее совещание, где обсуждались перспективы расширения программ трансплантации, повышение доступности высокотехнологичной помощи и подготовка соответствующих кадров.

«Самарская область — это один из передовых регионов страны. На ней завязаны большие объемы высокотехнологичных производств медицинской продукции. Мы очень гордимся тем, что это происходит на базе университета, и что идеологом этого направления уже много лет является Александр Владимирович Колсанов. В университете происходит постепенный рост количества трансплантаций, новых программ трансплантации. В частности, к почке прибавились трансплантации печени и трансплантации сердца, - подчеркнул Сергей Готье после совещания. - Наша цель, совместная с Александром Владимировичем и Министерством здравоохранения Самарской области — увеличить доступность трансплантационной помощи для населения. Необходимо стремиться к тому, чтобы наибольшее число жителей могло сойти с диализа и получить донорскую почку. Также мы обсудили дальнейшие пути развития, в частности, возможности, которые позволят интенсифицировать трансплантацию сердца».

В свою очередь, Александр Колсанов поблагодарил за поддержку СамГМУ лично директора НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И.Шумакова и всю команду центра.

«Наша насущная задача – вывести на регулярный уровень пересадку сердца и нарастить количество таких операций. У нас для этого есть все ресурсы: клиническая база, специалисты, большая, готовая к развитию команда и, что очень ценно, — помощь наших коллег, — подчеркнул Александр Колсанов. — Мы благодарны коллегам из НМИЦ имени Шумакова и лично Сергею Владимировичу Готье за многолетнюю поддержку направления трансплантологии.

Конечно, перед нами и сегодня стоят серьезные вызовы. Но они все решаемы — будь то финансирование, подготовка кадров или взаимодействие между разными уровнями управления. В конечном итоге всё делают люди. А когда в стране есть лидер в этой сфере — головной институт, сильные команды, когда центры помогают друг другу, когда регулярно проходят конференции и обмен практиками, — тогда система работает. А значит, любые задачи нам по плечу».

В ходе визита директор НМИЦ также посетил Центр серийного производства (ЦСП) СамГМУ — единственную в России производственную площадку на базе медицинского вуза. ЦСП СамГМУ создан для масштабирования накопленного опыта университета и достижения цели ускоренного вывода медицинских изделий на рынок в рамках импортоопережения. На производственных площадях, превышающих 7 тыс. кв. м., смонтировано более 100 единиц различного оборудования. Здесь разрабатываются и выпускаются высокотехнологичные медицинские изделия, включая системы хирургической навигации AUTOPLAN, реабилитационные комплексы ReviMotion и ReviVR, индивидуальные эндопротезы, в том числе раздвижные, а также «умная одежда» MioBody и «умные ортезы» MioOrto.

Делегация также посетила НИИ «БиоТех» СамГМУ, где также расположен Центр биомедицинских клеточных продуктов ЦК НТИ и Самарский банк тканей. О деятельности НИИ рассказала директор НИИ «БиоТех» СамГМУ, руководитель Центра биомедицинских клеточных продуктов ЦК НТИ на базе СамГМУ Лариса Волова. Одним из главных направлений НИИ является биоинженерия - работа над созданием искусственных тканей и органов, включая 3D-биопечать и выращивание из стволовых клеток, разработка методов направленного управления свойствами клеток и тканей организма с целью замещения или восстановления утраченной функции.

В ходе визита Сергей Готье также встретился с министром здравоохранения Самарской области Андреем Орловым. Они обсудили меры по увеличению объемов трансплантационной помощи в регионе.

Фото: пресс-служба СамГМУ