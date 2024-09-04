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В СамГМУ начал работу Учебный центр основ военной подготовки и безопасности жизнедеятельности

4 сентября 2024 17:18
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Центр будет обучать студентов по двум модулям «Безопасность жизнедеятельности» и «Основы военной подготовки».

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России открылось новое структурное образовательное подразделение — Учебный центр основ военной подготовки и безопасности жизнедеятельности. Центр будет обучать студентов по двум модулям «Безопасность жизнедеятельности» и «Основы военной подготовки».

«Мы открыли новый Учебный центр в связи с рекомендациями Министерства науки и высшего образования РФ ко всем учебным заведениям: уделять повышенное внимание теме безопасности жизнедеятельности с учетом военно-политической и геополитической обстановки, — комментирует ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов. — Центр займется решением задачи подготовки и адаптации студентов к чрезвычайным ситуациям мирного и военного времени».

Руководит работой Учебного центра основ военной подготовки и безопасности жизнедеятельности доцент, к.м.н., полковник медицинской службы запаса Юрий Скобелев.

Как отмечает руководитель Центра, его основными задачами станет ознакомление студентов с методологическими принципами, основными направлениями обеспечения безопасности жизнедеятельности, с организацией и оказанием медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени, основами военного строительства, государственной политикой в области подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и многие другие. 

В Центре будет вестись работа, направленная на формирование у студентов высокого общественного сознания и воинского долга, воспитание дисциплинированности, высоких морально-психологических качеств личности гражданина – патриота, базовых знаний и ключевых навыков военного дела. Также студенты узнают о специфике деятельности различных категорий военнослужащих ВС РФ, воинских ритуалах и традициях, особенностях военной формы одежды. Ребят познакомят и с правилами воинской вежливости, уставными нормами и правилами поведения военнослужащих.

Планируется создание базы Учебного центра в Самарском военном госпитале.

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

 

Теги: Медицина Самара Университет

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