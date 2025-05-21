В Самарскую поликлинику № 4 поставлено 10 электрокардиографов

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В рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Самарскую городскую поликлинику № 4 поставлено 10 электрокардиографов. Современные аппараты позволяют оперативно и качественно обследовать пациентов, а также способствуют полному восстановлению после травм и заболеваний.

«Уникальность физиотерапевтического аппарата «Россоник-ММ» состоит в том, что на организм воздействует сразу контактный ультразвук низкой частоты, тепловое излучение и полихромное светодиодное излучение в сочетании с лекарственными препаратами. Аппарат применяется для лечения и профилактики заболеваний кожи и подкожной клетчатки, в частности, келлоидных рубцов, снимает боль и воспаление при артрозах, артритах, остеохондрозе. Кроме того, помогает ускорить восстановление после ушибов, гематом, повреждения связок и мышц, а также способствует заживлению трофических язв и восстановлению при полинейропатиях», - отметила заведующая физиотерапевтическим отделением поликлиники Эльмира Парфенова.

Также физиотерапевтический аппарат «Амплипульс-52» воздействует на организм синусоидальными модулированными токами, за счет чего уменьшается болевой синдром, активизируется кровообращение, улучшается метаболизм. Он используется при заболеваниях и травмах опорно-двигательной и периферической нервной системы с болевым синдромом, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистых заболеваниях и др.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО