В Самарскую поликлинику №3 поступило новое оборудование — два современных аппарата УЗИ

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В рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в Самарскую городскую поликлинику №3 в феврале 2025г поступило новое оборудование — два современных аппарата УЗИ.



На новых аппаратах специалисты ежедневно проводят порядка 55 исследований: диагностику щитовидной железы, молочных желез, органов малого таза у женщин, исследования гепатобилиарной и мочевыделительной систем, УЗИ лимфоузлов, поверхностных структур, сосудов брахиоцефальной зоны, а также вен и артерий верхних и нижних конечностей, брюшной аорты и эхокардиографию. Кроме того, у детей проводят нейросонографию и УЗИ тазобедренных суставов.



В месяц специалисты поликлиники выполняют более 900 процедур. Запись на исследования проводится по направлению врача.



«Новое высокотехнологичное оборудование – это новые возможности для диагностики и лечения. Полученные аппараты УЗИ значительно превосходят предыдущие по техническим характеристикам, повышают точность за счет более качественной визуализации, ускоряют сам процесс исследования. Внедрение этих аппаратов позволяет врачам более эффективно оценивать состояние пациентов и своевременно выявлять патологию. А это напрямую влияет на выбор методов дальнейшего лечения», - отметил главный врач поликлиники Александр Максимов.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". В этом году по поручению главы региона Вячеслава Федорищева в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО