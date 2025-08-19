В Самарскую область поставлено почти 600 тысяч доз вакцин от гриппа

89

Медицинские учреждения региона готовятся к масштабной кампании по вакцинации от гриппа. Всего планируется привить более 1,8 млн. жителей, чтобы минимизировать последствия сезонного роста заболеваемости. Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени – 1 сентября.



«Традиционно в осенне-зимний период растет количество простудных и вирусных заболеваний. Снизить и минимизировать последствия болезней позволяет своевременная вакцинация. В центре внимания - профилактика и организация мероприятий по иммунизации населения от гриппа, пневмококковой инфекции. Важно не игнорировать рекомендации врачей и пройти её до конца прививочной кампании», - рассказал министр здравоохранения региона Андрей Орлов.



В регион уже поступила первая партия вакцины в количестве почти 600 тысяч доз для детей и взрослых в рамках централизованных поставок. Среди них «Совигрипп», «Ультрикс Квадри и «Флю М». Все вакцины содержат обновленные штаммы вирусов, актуальные для осенне-зимнего сезона 2025–2026 годов.



«Все партии оперативно распределяются между медицинскими организациями нашего региона – сделать прививку от гриппа в поликлиниках можно уже сейчас. Для удобства жителей уже сформированы специальные прививочные бригады, которые будут работать как в поликлиниках, ФАПАх, так и на выездных площадках, в том числе и при выездной диспансеризации, чтобы как можно больше жителей региона смогли сделать прививку в удобное для себя время», - подчеркнул руководитель ведомства.



В регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины. При поддержке Губернатора региона Вячеслава Федорищева в настоящее время закупаются дополнительные партии вакцин от гриппа за счёт средств областного бюджета.

Фото: минздрав СО