Россиянам рассказали о народных приметах на 19 августа.
19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне, или Яблочный Спас
Полицейским они пояснили, что во время распития спиртных напитков у них закончились деньги и алкоголь.
Пьяные приключения: два жителя Волжского района украли вещи из чужого автомобиля
Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени – 1 сентября.
В Самарскую область поставлено почти 600 тысяч доз вакцин от гриппа
Он быстрее всех других специалистов подключил и настроил электропривод AUMA.
Специалист «РКС-Самара» поставил новый производственный рекорд
По итогам совместной встречи более 200 студентов и школьников выразили готовность трудиться на предприятии в составе студотрядов, 50 из них уже заполнили членские карточки.
Самарские студенческие отряды начали сотрудничество с компанией «Т Плюс»
Фигурант в нежилом помещении, расположенном Советском районе города Самары, осуществлял незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования.
Самарец за незаконную игорную деятельность ответит перед судом
Ветеранов и работников авиации поздравили с профессиональным праздником.
В Самаре отметили День Воздушного Флота России
Выставка называется «Пограничное состояние» потому, что, оказавшись на ней, каждый волен самостоятельно решать, где проходят границы и как их определять.
«Пограничное состояние»: в СОУНБ откроется выставка Татьяны Казаковой и Егора Ельцова
В Самарскую область поставлено почти 600 тысяч доз вакцин от гриппа

19 августа 2025 13:55
89
Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени – 1 сентября.

Медицинские учреждения региона готовятся к масштабной кампании по вакцинации от гриппа. Всего планируется привить более 1,8 млн. жителей, чтобы минимизировать последствия сезонного роста заболеваемости. Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени – 1 сентября.

«Традиционно в осенне-зимний период растет количество простудных и вирусных заболеваний. Снизить и минимизировать последствия болезней позволяет своевременная вакцинация. В центре внимания - профилактика и организация мероприятий по иммунизации населения от гриппа, пневмококковой инфекции. Важно не игнорировать рекомендации врачей и пройти её до конца прививочной кампании», - рассказал министр здравоохранения региона Андрей Орлов.

В регион уже поступила первая партия вакцины в количестве почти 600 тысяч доз для детей и взрослых в рамках централизованных поставок. Среди них «Совигрипп», «Ультрикс Квадри и «Флю М». Все вакцины содержат обновленные штаммы вирусов, актуальные для осенне-зимнего сезона 2025–2026 годов.

«Все партии оперативно распределяются между медицинскими организациями нашего региона – сделать прививку от гриппа в поликлиниках можно уже сейчас. Для удобства жителей уже сформированы специальные прививочные бригады, которые будут работать как в поликлиниках, ФАПАх, так и на выездных площадках, в том числе и при выездной диспансеризации, чтобы как можно больше жителей региона смогли сделать прививку в удобное для себя время», - подчеркнул руководитель ведомства.

В регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины. При поддержке Губернатора региона Вячеслава Федорищева в настоящее время закупаются дополнительные партии вакцин от гриппа за счёт средств областного бюджета.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

