Одной из площадок стал Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И. Козлова, где второй год подряд проверяют умения конкурсантов по ремонту беспилотных летательных аппаратов.
Более 100 компетенций для самореализации: в Самарской области проходит чемпионат «Профессионалы»
Для обеспечения безопасного проезда на региональных трассах задействована большая часть резерва — до 420 единиц спецтехники, в том числе 149 комбинированных дорожных машин (КДМ).
Более 400 единиц техники задействовано на дорогах региона из‑за снегопада
Температура воздуха 21 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -6, -8°С.
21 февраля в регионе ожидается снег, до -10°С
В командном первенстве сборная Самарской области набрала 92 очка и заняла первое место в первой лиге.
Самарские легкоатлеты завоевали медали всероссийских соревнований
В преддверии Дня защитника Отечества в министерстве здравоохранения Самарской области прошло вручение ведомственных наград специалистам отрасли здравоохранения.
Андрей Орлов вручил ведомственные награды медикам региона
В поселке Рощинский открылась новая врачебная амбулатория на 200 посещений.
Более 8 тысяч жителей пгт Рощинский получают помощь в новой врачебной амбулатории
Сложность вмешательства заключалась в необходимости частичной резекции нижней полой вены и проведения нефрэктомии.
Хирурги больницы им. Середавина провели экстренную сложную операцию по удалению 5-килограммовой опухоли
Авторы этой пронзительной истории – ветераны СВО: Сергей Алексеев, Александр Гущев, Александр Вольняков и Сергей Елхимов.
Мастерская Ольги Агаповой представит на сцене МКТК «Дирижабль» премьеру спектакля-читки «Серёгина война»
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
Более 100 компетенций для самореализации: в Самарской области проходит чемпионат «Профессионалы»

Одной из площадок стал Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И. Козлова, где второй год подряд проверяют умения конкурсантов по ремонту беспилотных летательных аппаратов.

Уже неделю в Самарской области проходит региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

В этом году участникам предлагают проверить свои навыки более чем в 100 компетенциях и заявить о себе на весь регион. Одной из площадок стал Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И. Козлова, где второй год подряд проверяют умения конкурсантов по ремонту беспилотных летательных аппаратов.

«В этом году количество заявок на участие в компетенции по ремонту БПЛА выросло, и мы существенно изменили задания чемпионата. Если в прошлом году площадка открылась впервые и сразу вызвала большой интерес у конкурсантов, то сейчас мы сделали испытания ещё более практичными и увлекательными. Главное качество техника по ремонту БПЛА — динамическая сообразительность, и каждое испытание нашей площадки даёт участникам возможность в полной мере продемонстрировать своё мастерство», — рассказал главный эксперт регионального чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Ремонт беспилотных летательных аппаратов» Владислав Векленко.

Беспилотные авиационные системы – новая конкурентоспособная отрасль экономики, которая нуждается в специалистах. Те, кто выбирает этот профиль обучения сейчас, получают преимущество первых: больше знаний, навыков и возможностей для быстрого профессионального роста.

В 2024 году в техникуме начал работу Центр практической подготовки по беспилотным авиационным системам в рамках национального проекта «Развитие беспилотных авиационных систем». Здесь обучаются не только студенты, но и сотрудники оборонно-промышленных предприятий Самары, участники СВО, граждане предпенсионного возраста, а главное — школьники. Ребята проходят профессиональные пробы и мастер-классы, изучают основы робототехники, программирования и аэродинамики. 

«Сейчас я не только обучаюсь на 3 курсе техникума, но и являюсь лаборантом кафедры, благодаря чему активно участвую в жизни образовательного учреждения – помогаю в организации мероприятий для школьников и студентов, с радостью рассказываю о своей специальности. Решил принять участие в чемпионате, чтобы получить новый опыт и на личном примере замотивировать молодых ребят к участию», поделился Иван Тихонов, участник региональный этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в компетенции «Ремонт БПЛА».

Чемпионат «Профессионалы» не только выявляет мастерство участников, но и служит площадкой для развития наставничества и профориентации: здесь опытные студенты и эксперты помогают молодым людям попробовать себя, открыть интерес к профессии и сделать первые осознанные шаги в будущем.

Всероссийское чемпионатное движение является частью федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Региональным оператором движения выступает Центр профессионального образования Самарской области.

 

Фото: Центр профессионального образования Самарской области

 

 

 

Весь список