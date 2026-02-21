Более 100 компетенций для самореализации: в Самарской области проходит чемпионат «Профессионалы»

Уже неделю в Самарской области проходит региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

В этом году участникам предлагают проверить свои навыки более чем в 100 компетенциях и заявить о себе на весь регион. Одной из площадок стал Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И. Козлова, где второй год подряд проверяют умения конкурсантов по ремонту беспилотных летательных аппаратов.

«В этом году количество заявок на участие в компетенции по ремонту БПЛА выросло, и мы существенно изменили задания чемпионата. Если в прошлом году площадка открылась впервые и сразу вызвала большой интерес у конкурсантов, то сейчас мы сделали испытания ещё более практичными и увлекательными. Главное качество техника по ремонту БПЛА — динамическая сообразительность, и каждое испытание нашей площадки даёт участникам возможность в полной мере продемонстрировать своё мастерство», — рассказал главный эксперт регионального чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Ремонт беспилотных летательных аппаратов» Владислав Векленко.

Беспилотные авиационные системы – новая конкурентоспособная отрасль экономики, которая нуждается в специалистах. Те, кто выбирает этот профиль обучения сейчас, получают преимущество первых: больше знаний, навыков и возможностей для быстрого профессионального роста.

В 2024 году в техникуме начал работу Центр практической подготовки по беспилотным авиационным системам в рамках национального проекта «Развитие беспилотных авиационных систем». Здесь обучаются не только студенты, но и сотрудники оборонно-промышленных предприятий Самары, участники СВО, граждане предпенсионного возраста, а главное — школьники. Ребята проходят профессиональные пробы и мастер-классы, изучают основы робототехники, программирования и аэродинамики.

«Сейчас я не только обучаюсь на 3 курсе техникума, но и являюсь лаборантом кафедры, благодаря чему активно участвую в жизни образовательного учреждения – помогаю в организации мероприятий для школьников и студентов, с радостью рассказываю о своей специальности. Решил принять участие в чемпионате, чтобы получить новый опыт и на личном примере замотивировать молодых ребят к участию», поделился Иван Тихонов, участник региональный этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в компетенции «Ремонт БПЛА».

Чемпионат «Профессионалы» не только выявляет мастерство участников, но и служит площадкой для развития наставничества и профориентации: здесь опытные студенты и эксперты помогают молодым людям попробовать себя, открыть интерес к профессии и сделать первые осознанные шаги в будущем.

Всероссийское чемпионатное движение является частью федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Региональным оператором движения выступает Центр профессионального образования Самарской области.

Фото: Центр профессионального образования Самарской области