В Самарскую больницу им. Н.И. Пирогова поступил новый компьютерный томограф

227

Пациенты первичного сосудистого отделения в Самарской городской клинической больнице №1 имени Н. И. Пирогова проходят обследования на новом компьютерном томографе. Он поставлен в городскую больницу по национальному проекту «Здравоохранение».

Компьютерная томография помогает в диагностике и оперативном принятии решения о видах и методах лечения пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и другими патологиями. В конце текущего года в больницу поставлен современный 64 - срезовый компьютерный томограф.

Современное оборудование позволит проводить перфузионную компьютерную томографию. Благодаря ей можно оценить кровоток в сосудах головного мозга, выявить нарушения кровообращения и опухоли. Кроме того, у нового аппарата есть функция проведения КТ - коронарографии, которая дает возможность с высокой точностью оценить состояние сердца, коронарных артерий и выявить широкий спектр заболеваний

«Технические возможности нового компьютерного томографа превосходят по скорости и качеству исследований предыдущие. Их всего несколько в нашей стране – в Москве и Санкт-Петербурге, а также в нашем медучреждении. Оборудование установлено в первом хирургическом корпусе больницы и задействовано в круглосуточном режиме. Обследования на нем будут проходить пациенты, которые наблюдаются у нас в стационаре, поступают в экстренном порядке, а также по направлениям врачей из других лечебных учреждений», - рассказывает заведующая рентгенологическим отделением №2 больницы им. Пирогова Светлана Фомина.

Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями – одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. С 2019 года благодаря мероприятиям нацпроекта в лечебные учреждения региона поставлены 162 единицы современного оборудования.

Фото: минздрав СО