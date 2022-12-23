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В Самарской области врачам помогают улучшить жилищные условия

23 декабря 2022 16:25
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В этом году 70 молодых врачей в Самарской области получили компенсацию расходов по ипотеке в размере 50% банковской процентной ставки.

В этом году 70 молодых врачей в Самарской области получили компенсацию расходов по ипотеке в размере 50% банковской процентной ставки.

Напомним, обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Здравоохранение». При поддержке Губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения и созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации.

Так, врачи в возрасте до 40 лет могут получить компенсацию расходов по ипотеке в размере 50% банковской процентной ставки — до 100 тысяч рублей. Право на получение выплаты предоставляется специалистам ежегодно в течение 3 лет.

Среди тех, кто воспользовался этой мерой поддержки в 2022 году, — врач-эндокринолог Кинельской центральной больницы города и района Татьяна Шохина.

«7 лет назад я переехала из Самары в родной Кинель и с тех пор работаю здесь, — рассказала Татьяна Павловна. — В 2020 году мы с семьей приобрели собственное жилье за счет средств ипотечного кредитования. В 2021 году начала действовать программа предоставления таких компенсационных выплат медработникам. Я собрала все необходимые документы и отправила на рассмотрение. Ждать пришлось недолго, в декабре 2021 года пришла первая выплата. Так нам удалось значительно сократить расходы по кредиту».

Врач-анестезиолог-реаниматолог Алексей Буянов родом из Ульяновска. Сейчас Алексей Сергеевич с супругой и детьми живет в Самаре и работает в отделении анестезиологии и реанимации Самарского областного клинического онкологического диспансера.

«Мы давно мечтали о собственном комфортном жилье. Жена у меня тоже врач. Сыну 8 лет, дочери — 5, — поделился Алексей Буянов. — Я очень рад поддержке, которую мы получили. Отдел кадров проинформировал об этой возможности, мы быстро подготовили документы. Это очень своевременная, ощутимая поддержка для семей».

По поручению Дмитрия Азарова в регионе с 2021 года также реализуется мера социальной поддержки врачей и средних медицинских работников на селе. Специалисты в селах и малых городах получают компенсацию первоначального взноса по ипотеке на жилье, приобретенное в сельской местности, в размере 30% его стоимости в пределах 600 тысяч рублей.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

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