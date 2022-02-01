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В Самарской области создали «красные» поликлиники

1 февраля 2022 09:44
87
В Самарской области создали «красные» поликлиники

В 63 регионе ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, остается напряженной. В губернии продолжается выявление случаев заболеваемости омикрон-штаммом. В связи с этим, созданы так называемые «красные» поликлиники. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян.

«Красные» поликлиники – это целые отделения, где принимают пациентов, осматривают их и проводят рентгенологическое исследование, компьютерную томографию. После обследования медики решают, госпитализировать пациента или же назначать лечение на дому. Тех граждан, у которых имеются признаки ОРВИ – тестируют на ковид. Также назначается лечение, и выдаются лекарства.

«Есть универсальные схемы лечения, в соответствии с которыми препараты выдаются бесплатно. Как для пациентов, у которых подтвердился COVID-19, так и для пациентов с диагнозом ОРВИ. На первые сутки мы выдаем именно такую схему», – объясняет Армен Бенян.

Если же коронавирус не подтверждается, то первые 2-3 дня пациент обеспечивается лекарственными препаратами, дальше он продолжает лечение за свой счет. Но все же стартовую терапию получает бесплатно, пишет ГТРК Самара.

В Самарской области в понедельник, 31 января, еще 2 478 человек заразились коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют полученные за сутки официальные данные. При этом, за минувшие сутки выздороветь смогли 1 497 пациентов. А вот печальная статистика региона тоже обновилась, за прошедшие 24 часа с вирусом не справились 9 жителей. За сутки госпитализировано 194 человека. 

Теги: Коронавирус

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