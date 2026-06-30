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Коллектив из Самарской области успешно прошёл конкурсный отбор и вошёл в число финалистов XV Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства «Русское поле»
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 Ансамбль солистов Русского оркестра Тольяттинской филармонии выступит на юбилейном фестивале «Русское поле» в Москве

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Коллектив из Самарской области успешно прошёл конкурсный отбор и вошёл в число финалистов XV Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства «Русское поле»

Коллектив из Самарской области успешно прошёл конкурсный отбор и вошёл в число финалистов XV Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства «Русское поле». Масштабное событие, посвящённое Году единства народов России и Дню российского флага, состоится 22 августа 2026 года в московском Парке Победы на Поклонной горе.

«Русское поле» – крупнейший фольклорный форум страны, ежегодно собирающий более 2 000 участников и свыше 200 000 зрителей. В этом году, помимо очной программы, праздничную трансляцию увидят зрители из почти 100 стран мира. На 11 тематических площадках развернутся выступления хоровых, хореографических, инструментальных коллективов, показы мод, ярмарки ремесленников и гастрономические шоу.

В номинации «Лучший инструментальный ансамбль» честь региона будет защищать Ансамбль солистов Русского оркестра Тольяттинской государственной филармонии. В составе ансамбля – профессиональные музыканты: Сергей Андреев (балалайка-контрабас), Павел Дудин (балалайка), Тамара Кормишина (домра), Екатерина Лунькова (гусли), Валерия Михайлова (аккордеон), художественный руководитель – Валерия Михайлова (аккордеон).

Жюри, рассмотрев присланные видеозаявки, отметило высокий уровень исполнения и допустило коллектив к финальным конкурсным выступлениям. Всего по итогам онлайн-отбора на фестиваль приглашены 8 коллективов. Помимо ансамбля из Самарской области, на Поклонной горе выступят представители Белгородской, Вологодской, Воронежской, Псковской, Саратовской областей, Москвы и Севастополя.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Тольятти

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