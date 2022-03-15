В Самарской области сняли ограничения на работу поликлиник

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В ближайшее время медучреждения Самарской области вернутся к обычному режиму работы. Об этом стало известно во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

— В поликлиниках возобновляется оказание первичной медико-санитарной помощи. В том числе — проведение профосмотров и диспансеризаций, — пояснили в «белом доме».

Работу больниц губернии ограничили в начале февраля 2022 года. Причиной стало увеличение числа больных коронавирусом, в том числе и новым штаммом омикрон. На время пришлось остановить проведение диспансеризаций, профосмотров и консультаций у узких специалистов. Врачи оказывали только экстренную и неотложную помощь, а также выдавали лекарства. Исключением были онкобольные, пациенты с проблемами с сердцем и сосудами и беременные женщины.

Теперь же, по словам главного санитарного врача Самарской области Светланы Архиповой, в регионе почти в два раза сократилось количество новых случаев коронавируса. Меньше всего заболевших медики выявляют среди детей до года и в трех возрастных группах: 18–29 лет, 30–49 лет и 50–64 года.

Также стало меньше больных с ОРВИ и внебольничной пневмонией. При этом, как утверждает Светлана Архипова, снижение длится уже пять недель. По ее словам, уровень распространения этих заболеваний сейчас находится в пределах нормы для конца зимы — начала весны.

Всего же в стационарах Самарской области находятся 2647 пациентов. Такое количество пациентов также повлияло на пересмотр режима работы больниц, пишет 63.ру.

— Свободный коечный фонд региона — 46,6%. Это позволяет нам перевести в штатный режим 1000 мест для пациентов. В первую очередь речь идет о терапевтическом и хирургическом профиле, — сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

По его словам, в регионе есть многомесячный запас лекарств. Более того, в ближайшее время в губернию привезут новую партию препаратов без существенной наценки.