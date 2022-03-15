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В Самарской области пациенты будут обеспечены необходимыми лекарствами 

15 марта 2022 17:16
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В Самарской области с начала года уже заключено более 500 государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов.

В Самарской области с начала года уже заключено более 500 государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов. Это гарантирует, что в медучреждения региона поступит около 1,8 млн упаковок лекарственных средств. Сейчас в области порядка 400 000 жителей получают бесплатные лекарственные препараты. 

Госпредприятие «Самарафармация» сегодня продолжает активную работу по заключению госконтрактов с целью бесперебойного обеспечения пациентов необходимыми лекарственными средствами. 

«Никаких перерывов, сбоев в поставках лекарственных препаратов по заключенным государственным контрактам нет, - подчеркнула заместитель директора ГКУ СО «Самарафармация» Жанна Орехова. -    В соответствии с действующим законодательством закупки проходят по международным непатентованным наименованиям (по действующему веществу), в рамках которых могут быть представлены различные торговые наименования в зависимости от компании-производителя.  В плановом порядке со склада  осуществляем отгрузку  препаратов учреждениям  в соответствии с заявками. Также медицинские организации осуществляют самостоятельный закуп лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи».          

Государственный фармацевтический склад в Самарской области работает в плановом режиме. Препараты для лечения различных заболеваний хранятся на площади порядка 3 000 квадратных метров.

 «Наш склад обеспечивает медицинские организации Самарской области   лекарственными препаратами для  отдельных категорий граждан, -  рассказала заведующий провизор склада «Самарафармация»  Оксана Пашкина.  - Препараты поступают каждый день, мы активно работаем с поставщиками.   В настоящее время на складе представлены практически все фармакологические группы». 

Поставщики лекарственных препаратов информируют о готовности выполнения своих обязательств по поставкам в Самарскую область лекарственных препаратов по заключенным государственным контрактам.

Поставляются препараты как импортные, так и отечественного производства. Специалисты подчеркивают, что главное – это действующее вещество.  Именно оно является определяющим при назначении лекарственного препарата пациенту.  В случае клинически доказанной индивидуальной непереносимости какого-либо торгового наименования лекарственного   препарата необходимо обратиться к лечащему врачу для коррекции терапии. 

 

Фото:  правительство СО

 

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