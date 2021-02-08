В Самарской области открылась ветклиника по лечению экзотических птиц

139

В Самарском государственном аграрном университете открылась ветеринарная клиника. В клинике будут лечить домашних, сельскохозяйственных животных и экзотических птиц.

Кроме того, клиника станет площадкой для практики будущих ветеринарных врачей и фельдшеров. Предполагается, что студенты смогут заниматься на базе учреждения научными исследованиями, а также практической деятельностью.

Время работы ветклиники: с 9 до 18:00 по будням, с 9 до 16:00 в субботу, пишет Волга Ньюс.

Фото: Дильдина Светлана