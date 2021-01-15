В Самарской области 300 медработников дефицитных специальностей получили «подъемные»

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В Самарской области 300 медиков, которые устроились на работу по дефицитным специальностям в 2020 году, получили выплаты по 166 тысяч рублей. Среди наиболее востребованных сегодня - анестезиологи-реаниматологи, неврологи, инфекционисты. Меры социальной поддержки помогают сохранить и закрепить молодых специалистов в государственной системе здравоохранения региона.

Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В этом, в том числе часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Решать вопрос кадрового обеспечения системы здравоохранения не только городов, но и сельских территорий помогают областные и муниципальные программы, сообщает пресс-служба облправительства.

В Самарской области по поручению главы региона муниципалитеты разработали программы мероприятий по созданию благоприятных условий в целях привлечения медиков и фармацевтов для работы в лечебных учреждениях, в том числе по обеспечению их жильем.

Одна из действенных мер по привлечению специалистов - денежные выплаты. Так, для медицинских работников, приступивших к работе по наиболее дефицитным специальностям и готовых отработать в государственном учреждении здравоохранения не менее 3-х лет, за счет средств областного бюджета предусмотрены выплаты в размере 166 тысяч рублей.

С 2013 года такие «подъемные» получили 2426 медицинских работников, в том числе 300 человек - в 2020 году. Столько же медработников планируется поддержать материально и в 2021 году.

В прошлом году государственную систему здравоохранения Самарской области пополнили выпускники медицинских вузов и колледжей. На работу по наиболее востребованным специальностям с получением «подъемных» денежных выплат в самарские медучреждения устроились 74 человека, в Тольятти – 54, в Сызрань – 25, в Кинель – 13, в Новокуйбышевск – 5 сотрудников.

Лидерами по привлечению молодых специалистов дефицитных специальностей стали Самарская областная клиническая больница им. Середавина – сюда на работу пришли 29 человек, в Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5 – 27 человек, на Тольяттинскую станцию скорой медицинской помощи – 18 человек, в Самарский областной клинический онкологический диспансер – 16 человек.

Особое внимание руководство лечебных учреждений уделяет комплектованию первичного звена здравоохранения, службы скорой медицинской помощи, реанимационных отделений и операционных блоков стационаров.

В 2020 году перечень востребованных медицинских работников был расширен, в него дополнительно включили узкие специальности. Кроме того, право на денежную выплату получили специалисты, обучавшиеся в рамках целевых договоров (за исключением трудоустроившихся в учреждения Самары).

Сохранить и закрепить медицинские кадры в сельской медицине, рабочих поселках, малых городах с населением до 50 тысяч человек помогают программы «Земский доктор», а с 2018 года и «Земский фельдшер».

Если до 2020 года врачи получали за переезд в сельскую местность один миллион рублей, а фельдшеры – 500 тысяч рублей, то с 2020 года при трудоустройстве в медицинские организации, отнесенные к удаленным и труднодоступным территориям Самарской области, врачам предоставляется уже 1,5 миллиона рублей, а фельдшерам 750 тысяч рублей. Таким образом, в прошедшем году повышенные выплаты получили 41 врач и 25 фельдшеров. Со всеми получателями заключили договоры с обязательством об отработке в медицинской организации не менее 5 лет.

«Прошедший 2020 год, как никакой другой, показал важность полноценной обеспеченности медицинскими кадрами государственной системы здравоохранения, - подчеркнул руководитель департамента правового и кадрового обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Денис Бутолин. – Указанные мероприятия позволяют не только привлечь врачей и средний медицинский персонал на дефицитные должности, но и закрепить их на этом месте. И та, и другая меры доказали свою эффективность, и будут продолжены».

С 2021 года по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» запланированы выплаты 65 врачам и 28 средним медицинским работникам. Кроме того, с 2021 года в программе смогут принимать участие заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами – медицинские сестры и акушерки.

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