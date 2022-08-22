В Самарской области 22 августа выявлено 850 новых случаев COVID-19:
- 429 в г. Самара
- 193 в г. Тольятти
- 32 в Волжском районе
- 31 в г.Новокуйбышевск
- 30 в г. Сызрань
- 19 в г. Кинель
- 11 в Безенчукском районе
- 9 в Красноярском районе
- 8 в г. Отрадный
- 6 в г. Чапаевск
- 6 в Большеглушицком районе
- 6 в Кошкинском районе
- 5 в Богатовском районе
- 5 в Борском районе
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в Приволжском районе
- 5 в Шенталинском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Кинельском районе
- 4 в Сызранском районе
- 4 в Шигонском районе
- 3 в Красноармейском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в Елховском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
Фото: ru.freepik.com