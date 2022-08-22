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В Самарской области 22 августа выявлено 850 новых случаев COVID-19

22 августа 2022 19:52
158
В Самаре за сутки заболели 429 человек.

В Самарской области 22 августа выявлено 850 новых случаев COVID-19:

- 429 в г. Самара 
- 193 в г. Тольятти 
- 32 в Волжском районе 
- 31 в г.Новокуйбышевск 
- 30 в г. Сызрань 
- 19 в г. Кинель 
- 11 в Безенчукском районе 
- 9 в Красноярском районе 
- 8 в г. Отрадный 
- 6 в г. Чапаевск 
- 6 в Большеглушицком районе 
- 6 в Кошкинском районе 
- 5 в Богатовском районе 
- 5 в Борском районе 
- 5 в Кинель-Черкасском районе 
- 5 в Приволжском районе 
- 5 в Шенталинском районе 
- 4 в г. Жигулевск 
- 4 в Большечерниговском районе 
- 4 в Кинельском районе 
- 4 в Сызранском районе 
- 4 в Шигонском районе 
- 3 в Красноармейском районе 
- 3 в Ставропольском районе 
- 2 в г. Похвистнево 
- 2 в Елховском районе 
- 2 в Исаклинском районе 
- 2 в Нефтегорском районе 
- 2 в Похвистневском районе 
- 2 в Сергиевском районе 
- 2 в Хворостянском районе 
- 1 в г. Октябрьск 
- 1 в Алексеевском районе 
- 1 в Камышлинском районе 
- 1 в Пестравском районе 
- 1 в Челно-Вершинском районе 

 

Фото:   ru.freepik.com

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