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В Самарской области 22 августа выявлено 850 новых случаев COVID-19:

- 429 в г. Самара

- 193 в г. Тольятти

- 32 в Волжском районе

- 31 в г.Новокуйбышевск

- 30 в г. Сызрань

- 19 в г. Кинель

- 11 в Безенчукском районе

- 9 в Красноярском районе

- 8 в г. Отрадный

- 6 в г. Чапаевск

- 6 в Большеглушицком районе

- 6 в Кошкинском районе

- 5 в Богатовском районе

- 5 в Борском районе

- 5 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в Приволжском районе

- 5 в Шенталинском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в Кинельском районе

- 4 в Сызранском районе

- 4 в Шигонском районе

- 3 в Красноармейском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в Елховском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

Фото: ru.freepik.com