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В Самаре завершается ремонт в педиатрическом отделении поликлиники №3 

26 января 2022 17:48
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Будет внедрена новая модель оказания первичной помощи.

В педиатрическом отделении №1 Самарской городской поликлиники №3 завершается ремонт входной группы. Подразделение обновляется в рамках создания новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

В обновленном подразделении Самарской городской поликлиники №3 будут получать помощь более 5000 юных пациентов.

«Главная цель, которую мы перед собой ставим — создание особой атмосферы дружелюбия и комфорта для пациентов. Мы стремимся формировать у детей желание чаще приходить к нам, заботиться о своем здоровье, — отметил главный врач Самарской городской поликлиники №3 Александр Максимов. — В рамках ремонта обновлены входная зона и холл отделения. У входа появилась крытая колясочная, в самом отделении — комната матери и ребенка, просторные игровые зоны, зоны ожидания врачебного приема, оборудованные удобными креслами. Также выделен блок для оказания помощи пациентам с симптомами простуды. Он оборудован отдельным входом, доступным и для маломобильных пациентов. В инфекционном блоке размещается шлюз, санузел, кабинет врача-педиатра и небольшая колясочная. Значительные изменения претерпела и лабораторная диагностика — запись на анализы осуществляется строго по времени, информация о результатах оформляется в электронном виде».

Напомним, в этом году ремонтно-планировочные работы в рамках создания новой модели оказания первичной помощи ведутся на базе 9 медучреждений области.

 

Фото:   минздрав СО

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