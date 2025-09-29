Я нашел ошибку
Главные новости:
В нем будет размещено диагностическое отделение.
В Самаре на 3-й Просеке возводят диагностический модуль поликлиники №14
Прощание состоится 30.09.2025 в 10:00 в конференц-зале больницы им. Н.И. Пирогова.
В Самаре скончался врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, Игорь Антропов 
Кирилл Пульвер стал двукратным призером соревнований.
В Самаре встретили призера ЧМ по паралимпийскому плаванию Кирилла Пульвера
В Анапе завершился Кубок России по пляжному футболу 2025 года. Победителем стал «Кристалл» из Санкт-Петербурга.
Игрок пляжных «Крыльев Советов» - лучший бомбардир Кубка России
Самарскую область в сборной России представит ученик 10 класса «Самарского регионального центра для одаренных детей» Иван Миронов.
Дмитрий Чернышенко: Международное движение по финансовой безопасности вовлекло уже более 6 млн человек
Самарская область представляет на своем стенде передовые разработки и продукцию ведущих предприятий.
Делегация Самарской области участвует в международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь»
Проект реализуется при поддержки Ассоциации региональной молодёжи и проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области.
В Москве завершил свою работу двухдневный образовательный интенсив «Школа дипломатии»
Выполнившим условия жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани энергетики спишут имеющиеся пени.
Больше 28 тысяч жителей Самарской области приняли участие в акции «Плати – не ПЕНЯй!»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.61
0
EUR 97.68
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Детский этнографический фестиваль «О РОДном НАРОДном» приглашает жителей и гостей Самары
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре скончался врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, Игорь Антропов 

29 сентября 2025 17:55
65
Прощание состоится 30.09.2025 в 10:00 в конференц-зале больницы им. Н.И. Пирогова.

Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 53 году жизни скончался врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, Антропов Игорь Владимирович.

Игорь Владимирович проработал более 28 лет в системе здравоохранения, пройдя путь от врача-интерна по хирургии до заведующего хирургическим отделением № 6 в Самарской городской клинической больнице № 1 имени Н. И. Пирогова.

Игорь Владимирович имел огромный опыт лечения больных с различной хирургической патологией, в совершенстве владел техникой выполнения оперативных вмешательств различной категории сложности, в том числе методиками эндовидеохирургии.

За многолетний добросовестный труд Игорь Владимирович был отмечен многочисленными государственными и ведомственными наградами.

Прощание состоится 30.09.2025 в 10:00 в конференц-зале больницы им. Н.И. Пирогова (г. Самара, ул. Полевая, д.80ж).

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На сегодняшний день капитальный ремонт стационара на улице Нагорной завершен на 75%.
26 сентября 2025, 21:35
Продолжается обновление стационара Самарской больницы №8
На сегодняшний день капитальный ремонт стационара на улице Нагорной завершен на 75%. Благоустройство
525
Цель — помочь медикам справляться с эмоциональным напряжением, профессиональным выгоранием и позаботиться о своем ментальном здоровье.
26 сентября 2025, 19:05
Комната психологического здоровья открыта на Самарской городской станции скорой помощи
Цель — помочь медикам справляться с эмоциональным напряжением, профессиональным выгоранием и позаботиться о своем ментальном здоровье. Здравоохранение
593
В ходе мероприятия представителям наиболее активных образовательных учреждений были вручены благодарственные письма.
25 сентября 2025, 20:09
Будущих врачей готовят со школы: в СамГМУ подвели итоги проекта с образовательными учреждениями
В ходе мероприятия представителям наиболее активных образовательных учреждений были вручены благодарственные письма. Здравоохранение
644
Здравоохранение
Как физические нагрузки влияют на сердце?
29 сентября 2025  18:12
Самарский врач-терапевт: "Сердце – это мышца, которую необходимо тренировать"
19
В нем будет размещено диагностическое отделение.
29 сентября 2025  18:05
В Самаре на 3-й Просеке возводят диагностический модуль поликлиники №14
79
Прощание состоится 30.09.2025 в 10:00 в конференц-зале больницы им. Н.И. Пирогова.
29 сентября 2025  17:55
В Самаре скончался врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, Игорь Антропов 
65
Кторые могут превращаться из жидкости в гель или твердый каркас в зависимости от условий организма, таких как температура или pH.
27 сентября 2025  23:45
Ученые Сеченовского Университета разработали «умные» лекарства
837
Цель — помочь медикам справляться с эмоциональным напряжением, профессиональным выгоранием и позаботиться о своем ментальном здоровье.
26 сентября 2025  19:05
Комната психологического здоровья открыта на Самарской городской станции скорой помощи
595
Участие принимали 28 команд из 17 регионов страны.
26 сентября 2025  15:29
Тольяттинские специалисты заняли призовое место в межрегиональном конкурсе «Лучшая бригада скорой помощи»
726
При себе необходимо иметь паспорт.
26 сентября 2025  14:19
26 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена»  все желающие смогут сделать прививку от гриппа
576
В ходе мероприятия представителям наиболее активных образовательных учреждений были вручены благодарственные письма.
25 сентября 2025  20:09
Будущих врачей готовят со школы: в СамГМУ подвели итоги проекта с образовательными учреждениями
645
Мастер-класс «Личная гигиена и здоровье детей» состоится 27 сентября с 10:00 до 11:30 в парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина.
25 сентября 2025  19:40
Для самарских родителей проведут познавательный мастер-класс
821
На сегодняшний день выполнены работы по устройству кровли и фасада здания, заканчивается процесс чистовой отделки помещения.
25 сентября 2025  14:26
В этом году в поселке Энергия будет открыт современный ФАП
529
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15247
Весь список
В центре внимания
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
170
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
205
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
28 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
480
на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
27 сентября 2025  13:22
На самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
1205
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
27 сентября 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
526
Весь список