В Самаре скончался врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, Игорь Антропов 

Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 53 году жизни скончался врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, Антропов Игорь Владимирович.



Игорь Владимирович проработал более 28 лет в системе здравоохранения, пройдя путь от врача-интерна по хирургии до заведующего хирургическим отделением № 6 в Самарской городской клинической больнице № 1 имени Н. И. Пирогова.



Игорь Владимирович имел огромный опыт лечения больных с различной хирургической патологией, в совершенстве владел техникой выполнения оперативных вмешательств различной категории сложности, в том числе методиками эндовидеохирургии.



За многолетний добросовестный труд Игорь Владимирович был отмечен многочисленными государственными и ведомственными наградами.



Прощание состоится 30.09.2025 в 10:00 в конференц-зале больницы им. Н.И. Пирогова (г. Самара, ул. Полевая, д.80ж).

