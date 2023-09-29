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В Самаре вакцинируют работников городского транспорта

29 сентября 2023 13:52
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В Самаре вакцинируют работников городского транспорта

Вакцинация от гриппа сотрудников муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» достигла 70%.

Осенью сделать прививку от гриппа предлагают всем желающим, особенно лицам пожилого возраста и имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Также рекомендовано прививаться тем, кто чаще всего контактирует с большим количеством граждан: работникам сферы образования, транспортного обслуживания, медикам, сотрудникам сферы производства пищевых продуктов и предприятий общественного питания, учащимся общеобразовательных учреждений и студентам вузов.

Ежегодно с целью снижения заболеваемости, которая порой грозит серьезными осложнениями, и для сотрудников муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» организована вакцинация, причем без отрыва от работы –прямо на территории предприятия разворачивается мобильный прививочный пункт. На этой неделе возможность привиться представили всем желающим  своевременно позаботиться о своем здоровье. Вакцинация прошла в городском депо.

«Уже не первый год мы взаимодействуем с городскими больницами и, как показывает практика, такая прививочная кампания максимально эффективна. Сотрудники действительно реже болеют, либо в легкой форме  переносят грипп и другие респираторные заболевания. Мы организовали прививочные пункты в трамвайных и троллейбусных депо, чтобы все наши сотрудники имели возможность вакцинироваться до октября, когда начнется пик заболеваемости», – рассказал директор МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов

На предприятии числится более 2 500 человек, из них 70% уже успели привиться. Прививка от гриппа особенно перед периодом, на который прогнозируется всплеск респираторных вирусных заболеваний, когда нагрузка на иммунитет значительная. Тем более, в замкнутом пространстве салонов пассажирского транспорта вероятность инфицирования увеличивается.

Среди желающих позаботиться об иммунитете и своим примером мотивировать персонал на своевременную иммунизацию – заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин:

«Уже не первый год приезжаю вакцинироваться в трамвайно-троллейбусное управление, начиная с «ковидного» времени. Конечно, мы призываем прививаться в первую очередь весь персонал, который контактирует с пассажирами. Важно позаботиться не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих  наших пассажиров. Поэтому, прежде всего, в вакцинации принимают участие кондукторский и водительский составы»

Согласно процедуре медицинского вмешательства перед прививкой врач должен провести консультирование, измерить давление, температуру и сатурацию, которая показывает уровень насыщения крови кислородом. Проводится также отоларингологический осмотр и оценивается общее состояние пациента.

«Для профилактики гриппа мы применяем стандартные вакцины, например, «Совигрипп». Она переносится легко и без осложнений. Противопоказанием к процедуре считается острая вирусная инфекция, протекающая в данный момент. В этом случае рекомендуем перенести вакцинацию», – уточнила врач общей практики поликлиники № 15 Ольга Лапина.

Отметим также, что ТТУ является одним из самых крупных транспортных предприятий в Самаре. Именно поэтому несколько лет назад здесь запустили пилотный проект с выездным пунктом вакцинации. Далее практика  стала ежегодной. Этот опыт переняли работники автобусного и других предприятий сферы пассажирского транспорта.

«Во время работы я много общаюсь с людьми.  Считаю, что лучший способ обезопасить себя и окружающих – прививка. Процедура для всех добровольная. Мы оповещаем сотрудников о прививочной кампании, и каждый год среди коллег появляется все больше желающих привиться. Глядя на тех, кто вакцинируется уже давно, а также по моему опыту можно сделать вывод:  вакцинация действительно помогает», – отметила начальник маршрута трамвайного депо Наталья Матвеева.

В ближайшее время работа прививочных кабинетов в транспортных предприятиях продолжится в соответствии с заранее сформированными графиками.

 

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