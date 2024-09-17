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В Самаре провели уникальную операцию с применением индивидуального эндопротеза СамГМУ на кисти у пациентки

17 сентября 2024 09:33
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В Самаре провели уникальную операцию с применением индивидуального эндопротеза СамГМУ на кисти у пациентки

В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере (ГБУЗ СОКОД) провели операцию с применением индивидуального эндопротеза производства Самарского государственного медицинского университета Минздрава России.

В начале года у 30-летней пациентки диагностировали злокачественную опухоль с поражением пястной кости и мягких тканей кисти. Как отмечают врачи, точных объяснений причин заболевания не существует. Этому могло предшествовать генетическое нарушение, наличие в анамнезе какой-либо травмы или озлокачествление существующей ранее доброкачественной опухоли. Этот случай считается достаточно редким: как правило, такое заболевание поражает длинные трубчатые кости и кости таза, а в данном случае были затронуты кости кисти. Альтернативой для пациентки могла быть только инвалидизирующая операция в объёме продольной ампутации кисти.

«Учитывая молодой возраст пациентки, важность сохранения функциональности кисти, было принято решение об этапном оперативном лечении», — комментирует врач-травматолог-ортопед Центра онкоортопедии СОКОД Святослав Дороганов. — Применение современных технологий позволило удалить опухоль и сохранить конечность в неизменном виде».

В этого данного случая первым этапом было выполнено удаление образования с установкой спейсера. Спейсер — это временная конструкция, устанавливаемая для того, чтобы заполнить полость удаленного образования (в данном случае, полость удаленной пястной кости) на период адъювантной терапии.

После этого пациентка проходила несколько курсов высокодозной химиотерапии. На контрольном обследовании было выявлено отсутствие прогрессии заболевания, поэтому врачи приняли решение приступить к завершающему —реконструктивному этапу.

Как отмечает Святослав Дороганов, на этом этапе цементный спейсер был удален, а на его место установили индивидуальный эндопротез. Его изготовили из отечественных материалов на современном оборудовании в НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ.

«Особенность конструкции заключается в том, что она фиксируется к головчатой кости неподвижно, как в нативном сочленении, и переходит в  эндопротез пястно-фалангового сустава связанного типа, чтобы обеспечить восстановление функции пальца. Протез сохранит функцию кисти и не изменит её внешнего облика, — отмечает Святослав Дороганов. — Мы полностью удовлетворены тем, как прошла операция, выполненная усилиями целого коллектива специалистов разных профилей. При этом важно отметить, что такая операция просто не состоялась бы без тех возможностей, которые сегодня создаются в СамГМУ. Потому что эндопротез для этой пациентки был изготовлен по индивидуальным параметрам, под руководством директора НИИ Андрея Николаевича Николаенко».

В свою очередь директор НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ Андрей Николаенко  подчеркнул, что эндопротез был выполнен силами целого коллектива инженеров, клиницистов, научно-исследовательской команды Института бионики и персонифицированной медицины. «Это достаточно нердинарный, тонкий случай, потому что стояла задача сохранить функциональность одного из самых чувствительных и сложных органов движения, выполняющего множество функций. К счастью, все удалось. Поздравляем с этим всю команду врачей, которые вели пациентку на разных этапах», — говорит Андрей Николаенко.

В настоящий момент пациентка уже приступила к разработке суставов кисти, в дальнейшем ее ждет стационарное лечение в отделении реабилитации для дальнейшего улучшения функции кисти.

Фото  СамГМУ

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