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В Самаре прошло торжественное мероприятие, посвященное 40-летию ИПО СамГМУ

17 февраля 2023 19:38
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Сегодня ИПО СамГМУ объединяет 15 кафедр, координирует работу на 46 кафедрах образовательных институтов.

Сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 40-летию Института профессионального образования (ИПО) Самарского государственного медицинского университета СамГМУ.

С приветственным словом к гостям праздника обратились министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, председатель Самарской Губернской Думы, президент СамГМУ Геннадий Котельников и ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов. Также они вручили грамоты лучшим сотрудникам ИПО.

«40 лет Институт профессионального образования реализует важнейшую миссию по организации профессионального обучения врачей самых разных специальностей, научно-исследовательской работы и внедрения ее результатов в практическое здравоохранение. Ежегодно на базе Института повышают квалификацию, знакомятся с передовыми практиками сотни работников отрасли. Моя профессиональная хирургическая жизнь неразрывно связана с институтом. Это 19 лет практической работы в составе Кафедры хирургии ИПО и 13 лет - преподавательской работы. Университет сопровождает каждого выпускника всю его жизнь: продолжает учить, помогать лечить и правильно думать. От всего министерства здравоохранения благодарю сотрудников института за работу. Лично благодарю Геннадия Петровича за наставничество всей системе здравоохранения. Высокий профессионализм коллектива Института профессионального образования, приверженность актуальным задачам здравоохранения и педагогики, во многом определяют, каким будет завтрашний день для медицины. Желаю всем крепкого здоровья и дальнейшего нам плодотворного сотрудничества», - отметил Армен Бенян.

К поздравлениям присоединились проректоры медицинских вузов из других регионов страны, индустриальные партнеры СамГМУ, главные врачи медучреждений, ординаторы. Те, кто не смог приехать лично, подключились в режиме онлайн. В завершение состоялся праздничный концерт.

История ИПО началась с открытия факультета усовершенствования врачей по инициативе ректора Куйбышевского государственного института в 1983 году. Сначала были созданы четыре кафедры.

Сегодня ИПО СамГМУ объединяет 15 кафедр, координирует работу на 46 кафедрах образовательных институтов, где организована подготовка специалистов через систему ординатуры, проводятся циклы повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей. За 2022 год обучение в ИПО прошли более 17 тысяч человек.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Университет

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