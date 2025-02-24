В Самаре построят новый корпус больницы Семашко

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В Самаре возведут еще одно здание для оказания медицинской помощи. В областном центре планируют построить новый корпус больницы имени Н. А. Семашко. Этот вопрос обсуждался во время визита министра здравоохранения региона Андрея Орлова в медучреждение, пишет 63.ру.

— Новый корпус больницы более 1000 кв. м. будет построен благодаря использованию быстровозводимых модульных конструкций. На сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация. В отделении будут оказывать экстренную медицинскую помощь пациентам с различными патологиями, в том числе хирургической и травматологической, — рассказали в самой больнице.

Корпус будет рассчитан на прием примерно 150 человек ежедневно. В отделении разместят реанимационные палаты и операционную, новое современное оборудование — компьютерный томограф, рентген и УЗИ аппараты, эндоскопическое оборудование

— В новом приемном отделении будет организована триаж-система, которая разделяет поступающих пациентов на условные группы: «красные», «желтые», «зеленые» потоки, что позволит разделить потоки пациентов, исходя из первоочередности оказания медицинской помощи, — сообщил Андрей Орлов.

Сейчас больница имени Н. А. Семашко оказывает помощь жителям 5 районов города Самары и области. За год учреждение принимает около 80 тысяч человек.