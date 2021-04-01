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Препарат предназначен не для профилактики, а именно для лечения COVID-19.
В России зарегистрировало препарат для лечения коронавируса на основе плазмы крови переболевших COVID-19
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В России зарегистрировало препарат для лечения коронавируса на основе плазмы крови переболевших COVID-19

1 апреля 2021 18:47
129
Препарат предназначен не для профилактики, а именно для лечения COVID-19.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат для лечения коронавируса на основе плазмы крови переболевших COVID-19, передают "Известия" со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

«Минздрав России одобрил применение специфического иммуноглобулина, предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции. Препарат «КОВИД-глобулин» стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что препарат разработан холдингом «Нацимбио» госкорпорации на основе плазмы крови переболевших москвичей. Для его создания потребовалось 2,5 т биоматериала.

Во время исследований препарат подтвердил безопасность, отсутствие побочных эффектов и способность нейтрализовывать вирус. Разработку, как ожидается, будут применять для лечения средних и тяжелых форм COVID-19 после завершения второй и третьей фаз клинических испытаний.

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов подчеркнул, что препарат предназначен не для профилактики, а именно для лечения COVID-19. По его словам, появление нового лекарства «значительно расширит арсенал возможностей врачей в борьбе с COVID-19».

«Фактически наша страна одной из первых в мире получит возможность применять обе формы иммунизации против коронавируса: пассивную (иммуноглобулин) и активную (вакцина)», –- отметил Чемезов.

 

 

Фото: ТАСС

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