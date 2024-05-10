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В Бразилии почти 330 тысяч человек покинули свои дома из-за наводнения

10 мая 2024 11:48
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В Бразилии почти 330 тысяч человек покинули свои дома из-за наводнения

Число людей, которым пришлось оставить свои дома в связи с наводнениями на юге Бразилии, превысило 300 тысяч.

Такие цифры называет служба гражданской обороны штата Риу-Гранди-ду-Сул. Как отмечается, в настоящее время в регионе насчитывается 327 105 перемещенных лиц. Большинство из них остановились в домах родственников или друзей, порядка 68 тысяч эвакуированных перебрались в приюты, передает РИА Новости.

По данным властей, по меньшей мере 107 человек погибли из-за наводнений в южной части Бразилии. Число пострадавших достигло 754, числятся пропавшими без вести еще 314 человек.

Наводнение на реке Гуайба, протекающей через столицу штата Риу-Гранди-ду-Сул, уже назвали сильнейшим с 1941 года. В связи с ударом стихии в регионе объявлено чрезвычайное положение. В столице штата – городе Порту-Алегри – затоплен ряд районов, в том числе автовокзал и международный аэропорт, пишет Смотрим.

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