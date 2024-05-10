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В Самарской области раскрыта кража 2022 года

10 мая 2024 11:33
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В Самарской области раскрыта кража 2022 года

В сентябре 2022 года из дома 27-летней жительницы г. Октябрьск был тайно похищен кошелек с 10 000 рублями, лежащий на комоде в комнате дома.

Отделением по расследованию преступлений, совершенных на территории г. Октябрьск МУ МВД России « Сызранское» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступного деяния может быть причастен ранее судимый за имущественное преступление уроженец п. Горный Ставропольского края 1995 года рождения, временно проживающий в Октябрьске. В производстве дознавателя группы по расследованию преступлений, совершенных на территории г. Октябрьска в отношении злоумышленника уже находилось возбужденное уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». Подозреваемый во избежание привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления скрылся от органов предварительного следствия и дознания и был объявлен в Федеральный розыск.

Оперативно-разыскные мероприятия не прекращались и спустя 1 год и 4 месяца мужчина был разыскан и доставлен в отдел полиции по г. Октябрьску. Подозреваемый дал признательные показания по факту хищения денег у заявительницы и допрошен по обстоятельствам угона автомобиля. Следственный орган отдела полиции по г. Октябрьск вышел перед судом с ходатайством об избрании меры пресечения задержанному 28 летнему жителю Ставропольского края в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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