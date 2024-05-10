Тольяттинские полицейские устанавливают личность и местонахождение подозреваемых в краже денег с карты

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В апреле текущего года в отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился местный житель, который рассказал, что потерял банковскую карту и после этого ему на телефон пришло смс-оповещение о списании денежных средств.



Сотрудники полиции, изучив выписку с банковского счета потерпевшего, установили, что списание денежных средств произошло через терминал, расположенный в одном из продовольственных магазинов Центрального района.



Полицейские опросили работников торговой точки, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которые попали действия злоумышленников.



Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ У МВД России по городу Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело.



В отделы внутренних дел городского Управления и общественные организации правоохранительной направленности направлены ориентировки на розыск подозреваемых.



Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению личности и розыску злоумышленников.



Приметы подозреваемого мужчины: на вид 30-35 лет, рост 175-180, худощавого телосложения, волосы русые короткие с залысиной в лобной части головы



Был одет: штаны черного цвета, кроссовки черного цвета, ветровка черного цвета с бело-желтыми манжетами.



Приметы подозреваемой женщины: на вид 35-40 лет, рост 150-160, худощавого телосложения, волосы черные до плеч, длинная челка.



Была одета: пальто оранжевого цвета, штаны черного цвета, кроссовки белого цвета. При себе имеет рюкзак из кожи черного цвета.



Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-49-51, 8-9967270653 или 102.