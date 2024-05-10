В День Победы росгвардейские военные музыканты дали концерт в Самаре

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9 мая для жителей и гостей региона было организовано множество памятных тематических площадок на территории парков и скверов. Одну из таких площадок, посвященную Дню Победы, развернули и росгвардейцы. Как и в прошлом году, она располагалась на набережной реки Волги.

На тематической площадке войск правопорядка перед самарцами и гостями города выступил военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области под управлением майора Олега Чемоданова. Военные музыканты Росгвардии исполнили композиции и песни военных лет. Зрители по достоинству оценили репертуар оркестра Росгвардии, встречая каждый номер концертной программы бурными аплодисментами. В том числе, перед самарцами выступили лауреаты окружного этапа смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества Росгвардии «Солдаты антитеррора».

Также сотрудники и военнослужащие организовали традиционную акцию «Солдатская каша», предложив всем желающим отведать порцию вкусной солдатской каши и горячего чая.