В Самаре пройдут областные соревнования по игре в го

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Игра Го - популярное настольное развлечение в странах Востока, получившее признание почти повсеместно. Суть состоит в выставлении камней на поле, захвате территорий и построении крепостей. В этом состязании не бывает "ничья", из нее выходит только один победитель.

Принять участие в соревнованиях могут как начинающие участники, так и опытные игроки в возрасте до 14 лет. Игры будут проходить на большой доске 19*19 в одной группе, организуют четыре тура и три периода беёми по 30 секунд.

Состязания пройдут с 11:00 до 18:00 в Центральной детской библиотеке по адресу: ул. Аэродромная, 16а.

Вход свободный, пишет Сова.