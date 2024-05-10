Я нашел ошибку
Главные новости:
В «ЗИМ Галерее» в Самаре открывается выставка индустриальной фотографии Александра Родченко из фондов МАММ
В «ЗИМ Галерее» в Самаре открывается выставка индустриальной фотографии Александра Родченко из фондов МАММ
Сегодня на "Солидарность Самара Арене" пройдет домашний матч "Крыльев Советов" против "Ахмата"
Сегодня на "Солидарность Самара Арене" пройдет домашний матч "Крыльев Советов" против "Ахмата"
10 мая в Самаре прогнозируют сильный ветер
10 мая в Самаре прогнозируют сильный ветер
В Самаре полицейские и общественники провели «Уроки мужества» для подрастающего поколения
В Самаре полицейские и общественники провели «Уроки мужества» для подрастающего поколения
Две жительницы Самары попались в Сочи на краже флага
Две жительницы Самары попались в Сочи на краже флага
Новое мероприятие в Эко-лектории "30 шагов к природе" приглашает самарцев
Новое мероприятие в Эко-лектории "30 шагов к природе" приглашает самарцев
В ДТП в Сергиевском районе пострадали двое детей
В ДТП в Сергиевском районе пострадали двое детей
Самарцы нанимают специалистов для подготовки дач к сезону
Самарцы нанимают специалистов для подготовки дач к сезону
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.82
0.7
EUR 98.95
0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретит Паровоз Победы
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мошенники в Telegram придумали способ кражи аккаунта под видом техподдержки

10 мая 2024 10:34
167
Мошенники в Telegram придумали способ кражи аккаунта под видом техподдержки

Новый вид мошенников появился в Telegram - теперь злоумышленники представляются техподдержкой и связываются с жертвой якобы для отмены удаления ее аккаунта, также для прикрытия используют инвесторские каналы, ссылки для голосования и ботов для заработка, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

Отмечается, что проблема взлома аккаунтов в этом мессенджере с каждым годом становится все более актуальной. Так, например, одно из исследований Роскачества показало, что 5% респондентов когда-либо подвергались взлому в Telegram. При рассмотрении этой цифры в контексте общего числа его пользователей в России, которое составляет 85 миллионов, получается, что более 4 миллионов пользователей могли столкнуться с подобной угрозой, подчеркнули эксперты.

"В последнее время специалистам Центра цифровой экспертизы Роскачества приходит большое количество жалоб на новый вид мошенничества в Telegram: потенциальной жертве сообщают, что получили заявку на удаление аккаунта, и предлагают при необходимости отменить процедуру. Для этого человеку рекомендуют перейти на фишинговый сайт, по интерфейсу напоминающий Telegram, ввести номер телефона и код безопасности. Получив необходимые данные, злоумышленникам открывается доступ к аккаунту, перепискам и управлению каналами", - объяснили в организации.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Названы распространенные способы обмана при бронировании поездок
06 мая 2024, 11:10
Названы распространенные способы обмана при бронировании поездок
Мошенники создают клоны сайтов отелей, продают билеты на выдуманные туры. Криминал
390
Инженер финучреждения в Самаре потерял из-за мошенников 5,5 млн рублей
04 мая 2024, 10:30
Инженер финучреждения в Самаре потерял из-за мошенников 5,5 млн рублей
Он лишился денег из-за установленного по указанию мошенников приложения. Криминал
863
Самарчанка хотела сохранить деньги, но отдала мошенникам 3 млн рублей
03 мая 2024, 11:16
Самарчанка хотела сохранить деньги, но отдала мошенникам 3 млн рублей
Неизвестный сообщил, что зафиксирована попытка хищения денежных средств с банковского счета женщины. Криминал
524
В центре внимания
Сегодня на
10 мая 2024  15:16
Сегодня на "Солидарность Самара Арене" пройдет домашний матч "Крыльев Советов" против "Ахмата"
68
10 мая в Самаре прогнозируют сильный ветер
10 мая 2024  14:58
10 мая в Самаре прогнозируют сильный ветер
66
Днем 10 мая местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра
9 мая 2024  15:08
Днем 10 мая местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра
486
В Самаре прошел Парад в честь 79 годовщины Победы в Великой Отечественной войне
9 мая 2024  13:15
В Самаре прошел Парад в честь 79 годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1077
В Самаре 9 мая пошел снег
9 мая 2024  11:45
В Самаре 9 мая пошел снег
690
Весь список