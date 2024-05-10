Мошенники в Telegram придумали способ кражи аккаунта под видом техподдержки

167

Новый вид мошенников появился в Telegram - теперь злоумышленники представляются техподдержкой и связываются с жертвой якобы для отмены удаления ее аккаунта, также для прикрытия используют инвесторские каналы, ссылки для голосования и ботов для заработка, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

Отмечается, что проблема взлома аккаунтов в этом мессенджере с каждым годом становится все более актуальной. Так, например, одно из исследований Роскачества показало, что 5% респондентов когда-либо подвергались взлому в Telegram. При рассмотрении этой цифры в контексте общего числа его пользователей в России, которое составляет 85 миллионов, получается, что более 4 миллионов пользователей могли столкнуться с подобной угрозой, подчеркнули эксперты.

"В последнее время специалистам Центра цифровой экспертизы Роскачества приходит большое количество жалоб на новый вид мошенничества в Telegram: потенциальной жертве сообщают, что получили заявку на удаление аккаунта, и предлагают при необходимости отменить процедуру. Для этого человеку рекомендуют перейти на фишинговый сайт, по интерфейсу напоминающий Telegram, ввести номер телефона и код безопасности. Получив необходимые данные, злоумышленникам открывается доступ к аккаунту, перепискам и управлению каналами", - объяснили в организации.