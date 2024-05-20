Россиян предупредили о мошенничестве с услугой флюорографии за счёт средств ОМС

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В России предупредили о мошенниках, которые предлагают пройти флюорографию в поликлинике за счёт средств ОМС.

Как уточняет в разговоре с РИА Новости гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг, могут быть похищены платёжные данные, а также мошенники могут получить доступ к «Госуслугам».

«Звонящий предлагает выбрать для прохождения ближайшую поликлинику (из числа реальных медицинских учреждений), выбрать дату и время приёма и для подтверждения записи просто назвать код из смс», — отметил он.

По его словам, далее кодом может подтверждаться транзакция по списанию средств со счёта.

Как отмечается, это возможно, если злоумышленники получили данные карты жертвы или взломали её мобильный банк.

Во втором случае с помощью кода из смс мошенники получают доступ к порталу госуслуг.

Ранее стало известно, что мошенники стали использовать новую схему обмана людей старшего возраста: теперь им обещают перерасчёт пенсии в обмен на код идентификации.

Мошенники представляются сотрудниками Социального фонда и пытаются внушить гражданам, что у них обнаружен «неучтённый стаж», после чего предлагают оформить заявление на перерасчёт пенсии для её повышения.