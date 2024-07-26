Мошенничество под предлогом предотвращения оформления кредита: самарец лишился 30 тысяч

100

В полицию обратился житель Самары 1975 года рождения с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал полицейским, что накануне ему поступило сообщение в мессенджер от неизвестного, который представился сотрудником Центрального банка. Злоумышленник обратился к мужчине под предлогом предотвращения незаконного оформления кредита. Доверившись незнакомцу, потерпевший выполнил условия, который продиктовал мошенник, после чего с его счета произошло списание в размере более 30 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.