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В студии телеканала «Губернии» выступил замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области

26 июля 2024 09:46
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В студии телеканала «Губернии» выступил заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области

Владимир Корнеев рассказал о том, как не стать жертвой злоумышленников и уберечь свои сбережения.

Заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской полковник полиции Владимир Корнеев в эфире телеканала «Губерния» рассказал зрителям о том, как обстоят дела с кибермошенничествами в нашем регионе, ознакомил со статистикой подобных преступлений.

Полковник полиции сообщил, что за 6 месяцев текущего года совершенно порядка 6,5 тысяч преступлений, из них более 50% – мошенничество. 

В диалоге с ведущим Владимир Корнеев на конкретных примерах рассказал о наиболее распространенных схемах мошенничества, а также объяснил, почему методы злоумышленников до сих пор работают и на что обратить внимание при общении с аферистами, а главное, объяснил, как противостоять им.

Теги: Мошенники

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