Тольяттинец ввел в заблуждение своего знакомого и получил от него свыше 70 000 рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Участники фестиваля - 19 футбольных и 118 волейбольных команд, а также 66 команд в дисциплине микст, всего более 500 человек из Самарской, Саратовской и Оренбургской области.
На берегу реки Самара в селе Богатое прошел фестиваль "Золотые пески - Богатое"
Компания разработала приложение на основе ИИ, которое создаёт цифровой паспорт собаки по уникальному узору её ринариума, то есть кончика носа.
Найти потерявшуюся собаку поможет резидент «Жигулёвской долины» - ООО «Золотой нос»
Принять участие могут все, кому небезразлична молодежь.
Жителей губернии приглашают к участию во Всероссийской премии «Время молодых»
Глава региона поручил областному министерству культуры сформировать дополнительные меры поддержки отрасли.
«В основе развития культуры – люди» - Вячеслав Федорищев дал поручения по разработке региональной программы «Культурные люди»
И напомнили подросткам основные правила безопасного поведения.
В Кинельском районе полицейские и общественники провели с подростками профориентационную беседу 
На отремонтированном участке улицы Куйбышева в Самаре под машиной провалился асфальт
На отремонтированном участке улицы Куйбышева в Самаре под машиной провалился асфальт
Самарские судостроители запускают серию новых сухогрузов для России
Самарские судостроители запускают серию новых сухогрузов для России
Завершена проверка после отравления детей хлором в бассейне Экоотеля «Маяк» на берегу Мастрюковских озер
Завершена проверка после отравления детей хлором в бассейне Экоотеля «Маяк» на берегу Мастрюковских озер
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.41
-1.14
EUR 93.17
-1.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 26-28 июля
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец ввел в заблуждение своего знакомого и получил от него свыше 70 000 рублей

26 июля 2024 11:19
136
Тольяттинец ввел в заблуждение своего знакомого и получил от него свыше 70 000 рублей

В отдел полиции по Автозаводскому району г. Тольятти за помощью обратился местный житель, который сообщил о мошенничестве. Потерпевший пояснил, что его приятель пообещал выступить посредником в урегулировании спора с бывшей женой и договориться о передачи ему автомобиля являющимся совместно нажитом имуществом. Потерпевший передал денежные средства знакомому, после чего тот перестал выходить на связь. Сумма причинённого ущерба составила свыше 70 000 рублей.

Оперуполномоченные установили личность предполагаемого злоумышленника, задержали и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее судимый за имущественные преступления местный житель 1989 года рождения сознался в противоправном деянии и пояснил, что ввел потерпевшего в заблуждение, не собирался возвращать деньги и потратил их на собственные нужды.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мошенничество под предлогом предотвращения оформления кредита: самарец лишился 30 тысяч
26 июля 2024, 13:06
Мошенничество под предлогом предотвращения оформления кредита: самарец лишился 30 тысяч
Доверившись незнакомцу, потерпевший выполнил условия, который продиктовал мошенник. Криминал
100
В студии телеканала «Губернии» выступил заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области
26 июля 2024, 09:46
В студии телеканала «Губернии» выступил замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области
За 6 месяцев текущего года совершенно порядка 6,5 тысяч преступлений, из них более 50% – мошенничество.  Происшествия
216
В Самаре таксиста обманули мошенники
25 июля 2024, 11:27
В Самаре таксиста обманули мошенники
46-летний житель Самары, подрабатывающий в таксопарке, решил найти свою вторую половинку в сети. Криминал
313
В центре внимания
К концу следующей рабочей недели планируется изменить схему организации движения в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Фадеева
26 июля 2024  11:06
К концу следующей рабочей недели планируется изменить схему организации движения в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Фадеева
282
Итоги второго дня iВолги: образовательные лекции, специальное направление «Время созидать» и встречи с экспертами
26 июля 2024  10:10
Итоги второго дня iВолги: образовательные лекции, специальное направление «Время созидать» и встречи с экспертами
183
Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ
25 июля 2024  13:33
Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ
933
Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России
25 июля 2024  11:58
Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России
332
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» стартовал в Самарской области
25 июля 2024  09:53
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» стартовал в Самарской области
412
Весь список