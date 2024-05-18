В Самарской области рыбак попался на удочку мошенников и лишился денег

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Просматривая объявления в сети Интернет о продаже моторных лодок, заядлый рыбак — житель одного из сел Борского района Самарской области наткнулся на заманчивое предложение. Уже планируя поездку на рыбалку в предстоящие выходные, 60-летний мужчина списался с продавцом в мессенджере. Обсудив все интересующие его вопросы, пенсионер выразил готовность к оплате покупки. Но так, как лодка находится в другом городе, неизвестный посоветовал ему оформить доставку с возможностью бесплатного возврата и оплатой при получении, чтобы он смог убедиться в отсутствие брака, и выслал ссылку на сайт грузоперевозчика.

Ознакомившись с условиями, мужчина решил, что этот вариант ему подходит и заполнил заявку. Ресурс запросил оплату страхового сбора в размере 2000 рублей для чего сельчанин прописал данные своей банковской карты. Спустя пару часов с его счета произошло списание всех имеющихся на нем средств в размере 25 000 рублей. Обеспокоенный мужчина вновь перешел по ссылке, предложенной продавцом, но обнаружил, что сайта не существует и осознав, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию за помощью.