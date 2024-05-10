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Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

10 мая 2024 10:17
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Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на должность премьер-министра, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную Думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства", - написал Володин в пятницу в своем телеграм-канале.

Он отметил, что "сегодня депутаты будут принимать ответственное решение от имени своих избирателей по этому вопросу", пишет Интерфакс.

Володин подчеркнул, что Госдума впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства: утверждать председателя правительства, его заместителей, федеральных министров - депутатам предстоит реализовать свои новые полномочия, установленные поправками к Конституции Российской Федерации в 2020 году.

"Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти. Если раньше проблемы зачастую объяснялись недоработками правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и правительство, и депутаты Государственной Думы", - также написал Володин.

Он информировал, что обсуждение кандидатуры председателя правительства пройдет во всех фракциях, а в 14:00 начнется пленарное заседание Думы.

Вначале Мишустин выступит с докладом, затем прозвучат вопросы депутатов и выступления от политических фракций, после чего состоится голосование по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства, сообщил спикер.

"Нам важно в ходе обсуждения кандидатуры получить ответы на вопросы, как будут решаться задачи, поставленные президентом Путиным: в демографической политике; повышение благополучия людей; поддержка семей с детьми, реализация молодежной политики; укрепление технологического суверенитета; развитие экономики и регионов; повышение обороноспособности нашей страны", - отметил Володин.

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