Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы

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Дорогие ветераны!

Уважаемые земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем Победы!

Этот день почти восемь десятилетий остается главным праздником для каждого гражданина нашей страны. И чем дальше от нас эта священная дата – 9 мая 1945 года – тем острее мы осознаем величие подвига наших предков, сделавших все возможное и даже невозможное ради свободы и независимости нашей Родины. Ради самой жизни на Земле.

Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Разлучила близких, осиротила детей, стерла с лица земли города и деревни. Полмиллиона наших земляков ушли на фронт, не вернулся почти каждый второй. Память о героях бережно хранят потомки победителей, которым сегодня вновь пришлось встать на защиту Родины и поставить заслон поднявшему голову нацизму.

Разве могли подумать наши деды и прадеды, которые сокрушили самого свирепого и жестокого врага всех времен, о том, что нацизм возродится вновь? И не где-то далеко, а на земле, которую они освобождали ценой собственных жизней? Конечно, нет. Но раз так, придется нам вновь доказать миру, что, когда мы стоим за правду – нас не сломить. Мы защищаем свой дом и страну, веру и справедливость, право жить по совести и по заветам предков. Как и восемь десятилетий назад, выполняем мировую миссию – противостоять нацизму, самой страшной идеологии за всю историю человечества. И мы обязательно победим!

Сегодня стремление к Победе сплачивает всех нас вокруг нашего Национального лидера Владимира Владимировича Путина, наших Вооруженных Сил. И я от всей души благодарю каждого, кто чувствует это единение в сердце, заботится о семьях военнослужащих, помогает фронту — трудом, словом, молитвой. Эта неразрывная связь с домом очень важна для наших героев, каждый из которых знает – за ним надежный тыл, Самарская область и вся Россия! За ним – фронтовики-ветераны, герои «Бессмертного полка», память которых нельзя посрамить, предать, унизить, как это сделали наши недруги, ослепленные обещаниями западных покровителей. Как и в годы Великой Отечественной, наша воля – крепка и наша сила – в правде!

Сегодня, в День Победы, наш святой долг вспомнить каждого солдата и труженика тыла. Всех, кто как мог приближал этот день. Сражался на передовой, работал у заводских станков, сеял, учил, врачевал, изобретал, вдохновлял… а после Победы – заново отстраивал и поднимал разоренную, но не сломленную страну.

Мы бесконечно гордимся фронтовым поколением, потому что знаем и помним, через что им пришлось пройти на пути к Победе. И потому так важно передать эту священную память детям, внукам, правнукам. Показать им связь времен, которая незримыми нитями объединяет героев прошлого и настоящего. Тех, кто отстоял Родину тогда. И тех, кто защищает Россию сейчас.

Дорогие ветераны, День Победы — это в первую очередь ваш праздник. Спасибо вам за мирное небо, за возможность растить детей и честно трудиться на родной земле. Без добытой вами Победы все это было бы просто невозможно. Низкий вам поклон от всех жителей Самарской области!

Сегодня наш главный долг перед вами – сберечь нашу страну. Не позволить предать забвению историю и культуру, вековые ценности и традиции многонационального российского народа. Будьте спокойны – мы не подведем! Мы обязательно справимся и в этот раз. Выстоим и победим!

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет активной жизни, успехов, добра и новых свершений! И конечно, Победы – одной на всех!

С праздником вас! С Днем Победы!