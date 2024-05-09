Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре прогремит военный салют в местах дислокации соединений 2-й армии
В Самаре прогремит военный салют в местах дислокации соединений 2-й армии
Сотрудники УФСИН России по Самарской области приняли участие в торжественном Параде,
Сотрудники УФСИН России по Самарской области приняли участие в торжественном Параде
В ДТП в Волжском погибли водитель и два пассажира
В ДТП в Волжском погибли водитель и два пассажира
Днем 10 мая местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра
Днем 10 мая местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра
Дмитрий Азаров поздравил с Днём Победы ветерана из Сызрани
Дмитрий Азаров поздравил с Днём Победы ветерана из Сызрани
В Грузии ввели новые условия въезда для россиян
В Грузии ввели новые условия въезда для россиян
В Самаре хотят построить музей археологии
В Самаре хотят построить музей археологии
В Самаре прошел Парад в честь 79 годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В Самаре прошел Парад в честь 79 годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.82
0.7
EUR 98.95
0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретит Паровоз Победы
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы

9 мая 2024 09:32
216
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы

Дорогие ветераны!

Уважаемые земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем Победы!

Этот день почти восемь десятилетий остается главным праздником для каждого гражданина нашей страны. И чем дальше от нас эта священная дата – 9 мая 1945 года – тем острее мы осознаем величие подвига наших предков, сделавших все возможное и даже невозможное ради свободы и независимости нашей Родины. Ради самой жизни на Земле.

Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Разлучила близких, осиротила детей, стерла с лица земли города и деревни. Полмиллиона наших земляков ушли на фронт, не вернулся почти каждый второй. Память о героях бережно хранят потомки победителей, которым сегодня вновь пришлось встать на защиту Родины и поставить заслон поднявшему голову нацизму.

Разве могли подумать наши деды и прадеды, которые сокрушили самого свирепого и жестокого врага всех времен, о том, что нацизм возродится вновь? И не где-то далеко, а на земле, которую они освобождали ценой собственных жизней? Конечно, нет. Но раз так, придется нам вновь доказать миру, что, когда мы стоим за правду – нас не сломить. Мы защищаем свой дом и страну, веру и справедливость, право жить по совести и по заветам предков. Как и восемь десятилетий назад, выполняем мировую миссию – противостоять нацизму, самой страшной идеологии за всю историю человечества. И мы обязательно победим!

Сегодня стремление к Победе сплачивает всех нас вокруг нашего Национального лидера Владимира Владимировича Путина, наших Вооруженных Сил. И я от всей души благодарю каждого, кто чувствует это единение в сердце, заботится о семьях военнослужащих, помогает фронту — трудом, словом, молитвой. Эта неразрывная связь с домом очень важна для наших героев, каждый из которых знает – за ним надежный тыл, Самарская область и вся Россия! За ним – фронтовики-ветераны, герои «Бессмертного полка», память которых нельзя посрамить, предать, унизить, как это сделали наши недруги, ослепленные обещаниями западных покровителей. Как и в годы Великой Отечественной, наша воля – крепка и наша сила – в правде!

Сегодня, в День Победы, наш святой долг вспомнить каждого солдата и труженика тыла. Всех, кто как мог приближал этот день. Сражался на передовой, работал у заводских станков, сеял, учил, врачевал, изобретал, вдохновлял… а после Победы – заново отстраивал и поднимал разоренную, но не сломленную страну. 

Мы бесконечно гордимся фронтовым поколением, потому что знаем и помним, через что им пришлось пройти на пути к Победе. И потому так важно передать эту священную память детям, внукам, правнукам. Показать им связь времен, которая незримыми нитями объединяет героев прошлого и настоящего. Тех, кто отстоял Родину тогда. И тех, кто защищает Россию сейчас. 

Дорогие ветераны, День Победы — это в первую очередь ваш праздник. Спасибо вам за мирное небо, за возможность растить детей и честно трудиться на родной земле. Без добытой вами Победы все это было бы просто невозможно. Низкий вам поклон от всех жителей Самарской области!

Сегодня наш главный долг перед вами – сберечь нашу страну. Не позволить предать забвению историю и культуру, вековые ценности и традиции многонационального российского народа. Будьте спокойны – мы не подведем! Мы обязательно справимся и в этот раз. Выстоим и победим!

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет активной жизни, успехов, добра и новых свершений! И конечно, Победы – одной на всех!

С праздником вас! С Днем Победы!

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре прошел Парад в честь 79 годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2024, 13:15
В Самаре прошел Парад в честь 79 годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Сразу же после Парада Победы Губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками, ветеранами, участниками СВО и их семьями, руководителями министерств, ведомств... Общество
306
Дмитрий Азаров нацелил региональные и муниципальные власти на полную концентрацию сил в праздничные дни
08 мая 2024, 22:39
Дмитрий Азаров нацелил региональные и муниципальные власти на полную концентрацию сил в праздничные дни
Глава региона обратил особое внимание руководителей органов власти на то, что ни один ветеран не должен остаться без внимания. Общество
1263
Дмитрий Азаров поздравил самарских сотрудников связи с Днем радио
07 мая 2024, 11:28
Дмитрий Азаров поздравил самарских сотрудников связи с Днем радио
Особые поздравления в этот день – всем, кто обеспечивает связь в военное время, несет службу в Радиотехнических войсках Министерства обороны РФ. Общество
380
В центре внимания
Днем 10 мая местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра
9 мая 2024  15:08
Днем 10 мая местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра
168
В Самаре прошел Парад в честь 79 годовщины Победы в Великой Отечественной войне
9 мая 2024  13:15
В Самаре прошел Парад в честь 79 годовщины Победы в Великой Отечественной войне
278
В Самаре 9 мая пошел снег
9 мая 2024  11:45
В Самаре 9 мая пошел снег
303
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
9 мая 2024  09:32
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
212
Дмитрий Азаров нацелил региональные и муниципальные власти на полную концентрацию сил в праздничные дни
8 мая 2024  22:39
Дмитрий Азаров нацелил региональные и муниципальные власти на полную концентрацию сил в праздничные дни
1252
Весь список