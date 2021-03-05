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В России наблюдается устойчивая динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией

5 марта 2021 18:36
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Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости.

В России наблюдается устойчивая динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, однако эпидмерами пренебрегать не стоит, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

"В Российской Федерации устойчивая динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 7,5. Это один из самых низких показателей за последнее время", - сказала Голикова журналистам.

При этом она обратила внимание, что пренебрегать рекомендациями главных санитарных врачей по соблюдению ограничительных мер все же не стоит.

"Нам следует соблюдать эти ограничительные меры вплоть до достижения коллективного иммунитета, достигаемого посредством вакцинации населения и, к сожалению, естественной заболеваемостью", - сказала вице-премьер.

 

Фото:   pixabay

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