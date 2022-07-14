В регионе продолжается подготовка двух новых центров амбулаторной онкологической помощи

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В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Самарской области продолжается подготовка двух новых центров амбулаторной онкологической помощи. Один из них создается на базе Самарской городской больницы №10.



Создание ЦАОП в Куйбышевском районе Самары позволит повысить доступность своевременной диагностики и лечения онкозаболеваний для жителей. В настоящее время в помещениях будущего подразделения идут ремонтные работы: выполняется монтаж систем водоснабжения и электроснабжения. Следующим этапом станет внутренняя отделка помещений, обновление фасада и благоустройство территории.



«Жители Куйбышевского района Самары и южных районов области — а это более 250 тысяч взрослого населения, — смогут при необходимости проходить обследования в нашем учреждении, — рассказал главный врач Самарской городской больницы №10 Дмитрий Лисица. — Подразделение будет оснащено диагностической аппаратурой, необходимой для комплексного обследования пациента при подозрении на онкозаболевание — эндоскопическим оборудованием, аппаратами ультразвуковой диагностики, рентгенологическим комплексом. Также будет поставлен цифровой маммограф с возможностью передачи результатов обследования для вторичного рассмотрения специалистам областного онкологического диспансера».



В центре амбулаторной онкологической помощи смогут бесплатно проходить обследование, лечиться и наблюдаться пациенты старше 18 лет по направлению медучреждений.



«В структуре заболеваемости жителей районов, которые будет обслуживать центр амбулаторной онкологической помощи, преобладают рак легкого, рак молочной железы, кожные новообразования — те заболевания, которые можно и крайне важно выявлять на ранней стадии. Этому и будет способствовать новый ЦАОП», — отметила заместитель главного врача Самарского областного клинического онкологического диспансера Татьяна Золотарева.



В настоящее время в регионе работают 6 центров амбулаторной онкологической помощи — в Самаре, Тольятти и Сызрани. Всего до 2024 года в области будет открыто 12 таких подразделений, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: минздрав СО