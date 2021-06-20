В регионе выявлено 72 новых случая коронавирусной инфекции

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20 июня в регионе подтверждено 72 случая новой коронавирусной инфекции:

- 31 в г. Самара

- 8 в г. Новокуйбышевск

- 5 в г. Тольятти

- 4 в г. Отрадный

- 4 в г. Сызрань

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в г. Чапаевск

- 3 в г. Кинель

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Сызранском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в г. Похвистнево

69 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 3 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 66088 случаев коронавируса.



Скончались 2172 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщины 62, 68, 72 лет, мужчина 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы;

женщины 82, 86 лет, мужчины 54, 59, 62 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 51 года, страдавший заболеванием эндокринной системы;

​​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 68,02, по стране - 88,6.

Коэффициент летальности в области - 3,29, в стране - 2,43.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8666, нарастающим итогом 2736968.