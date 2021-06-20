В регионе выявлено 72 новых случая коронавирусной инфекции

20 июня в регионе подтверждено 72 случая новой коронавирусной инфекции:
- 31 в г. Самара
- 8 в г. Новокуйбышевск
- 5 в г. Тольятти
- 4 в г. Отрадный
- 4 в г. Сызрань
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в г. Чапаевск
- 3 в г. Кинель
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Сызранском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в г. Похвистнево
69 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 3 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 66088 случаев коронавируса.
Скончались 2172 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщины 62, 68, 72 лет, мужчина 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы;
женщины 82, 86 лет, мужчины 54, 59, 62 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 51 года, страдавший заболеванием эндокринной системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 68,02, по стране - 88,6.
Коэффициент летальности в области - 3,29, в стране - 2,43.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8666, нарастающим итогом 2736968.