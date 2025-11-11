В регионе внедряют технологии ИИ для диагностики рака шейки матки

Я нашел ошибку
Особое внимание сотрудники полиции уделили специфике и преимуществам службы в органах внутренних дел, в том числе, в Госавтоинспекции.
В Самаре полицейские и общественники провели серию профориентационных встреч со старшеклассниками и студентами
Работа по актуализации данных карты осуществляется на регулярной основе.  
В регионе карта публичного Wi-Fi на сайте минцифры актуализирована
В Самаре днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +5, +7°С.
12 ноября в регионе небольшой дождь, до +7°С
Оценивались внешнее санитарно-техническое состояние объектов, дизайн и световое оформление фасадов и оконных витрин, наличие урн и санитарное состояние прилегающей территории, ее озеленение и благоустройство, а также использование малых архитектурных форм
15 предприятий стали победителями и призерами конкурса на лучшее содержание объекта потребительского рынка в Самаре
Конкурс призван поощрять библиотеки, продемонстрировавшие самые заметные и востребованные проекты, программы, циклы мероприятий, творческие инициативы.
Проект СОУНБ «Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать» победил на Всероссийском конкурсе
Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Даниил Воробьев выступил с темой «Чтение как новый культурный тренд».
Актёр Даниил Воробьев встретился со школьниками Самарской области
Отдельная тема – неоплаченный полив.
Почти четверть жителей частного сектора Самары не платят за воду вовремя
В Самарской области планируют увеличение тарифов на отопление в 2026 году
В Самарской области планируют увеличение тарифов на отопление в 2026 году
11 ноября 2025 13:23
В Самарской области подписано соглашение по внедрению технологий искусственного интеллекта для раннего выявления рака шейки матки, разработанных в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова.

Технологии будут применяться для анализа кольпограмм, полученных с использованием специальных инновационных устройств — кольпоскопов, созданных в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России. Это позволит увеличить выявляемость рака шейки матки на ранних, наиболее поддающихся лечению стадиях, что является ключевым фактором в снижении смертности от этого заболевания.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов отметил, внедрение искусственного интеллекта в систему здравоохранения региона направлено на повышение качества и точности диагностики онкологических заболеваний:

 «Внедрение искусственного интеллекта — это не только технологический прогресс, но и наш вклад в здоровье и будущее каждого жителя Самарской области. Это особенно важно в выявлении онкологических заболеваний, где ранняя диагностика существенно увеличивает шансы на успешное лечение»

По словам ректора СамГМУ, члена-корреспондента РАН, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, лауреата премии Правительства РФ Александра Колсанова, диагностический процесс с использованием нового решения построен по принципу «двойного контроля.

«Искусственный интеллект обрабатывает кольпограммы, сделанные на кольпоскопах СамГМУ, и выделяет на них области с потенциальными патологиями, формируя «второе мнение» для врача. При этом финальное слово всегда остается за специалистом. Заключение ИИ не является диагнозом, а представляет собой важную подсказку, которая помогает врачу принять более обоснованное решение в рамках комплексного анализа всей клинической картины», — отметил Александр Колсанов.

В пилотном проекте примут участие шесть медицинских учреждений области. Часть оборудования уже передана в медучреждения. В ближайшее время будет осуществлена дополнительная поставка и установка программы ИИ.

Заместитель генерального директора НМИЦ им. В.А. Алмазова Дмитрий Куропеев:

«Мы работали над созданием программы 2 года, использовали данные трех центров, обработали более 10 тысяч изображений. Проект имеет большие перспективы как в плане масштабирования географии применения, так и в создании клинической классификации, в части прогнозирования развития заболеваний».

В ближайшее время для сотрудников больниц пройдут обучающие мастер-классы. На них специалисты научатся эффективно работать с новой технологией и интерпретировать данные, полученные с помощью ИИ.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

Здравоохранение
11 ноября 2025  13:23
